Voz do Leitor, 11/02: Motoristas de aplicativo estacionam em local proibido

A denúncia do leitor da coluna é na Rua Bruno Veloso, no bairro de Boa Viagem, ao lado do Shopping Center Recife, na Zona Sul da capital

Alô, CTTU. Aqui na Rua Bruno Veloso, no bairro de Boa Viagem, ao lado do Shopping Center Recife, na Zona Sul da capital, não tem dia nem hora para esse via se transformar em estacionamento irregular dos motoristas de aplicativo. Sei que todos precisam trabalhar, mas esses carros de aplicativo parados na via estão atrapalhando o fluxo de veículos. Todos sabem que é proibido estacionar - faixa amarela no meio-fio -, mas os motoristas de aplicativo também sabem que não existe fiscalização por parte da CTTU e desafiam a lei.

Paulo de Luna, por e-mail

Recife sem gestor

Recife é uma cidade de desafios gigantes em mãos de um prefeito frágil, sem a mínima condição de resolver problemas complexos. O que existe, de fato, por trás da pseudo aprovação do seu governo, é um marketing fortíssimo, mas de ações inexpressivas. O recado que as chuvas mandaram está aí, cai quem quer. Experiências com garotos é no primeiro emprego. Já para cuidar de vidas, não basta dancinhas e tinturas de cabelo, muito menos de marketing, mas ações efetivas e muita experiência nas costas.

Adriano Pires, via redes sociais

Varrição de ciclovia em Olinda

Depois da gestão do ex-prefeito Geraldo Júlio, a Prefeitura do Recife ampliou e muito o número de ciclovias físicas na capital pernambucana. Já em Olinda, nem a varrição da ciclovia Camilo Simões, que liga o Centro de Convenções de Pernambuco até o Largo do Varadouro, a administração municipal manda fazer. É um abandono total. Espero que a atual administração da cidade, que está nas mãos da prefeita Mirella Almeida, mude essa triste realidade.

Marcos de Oliveira, por e-mail

Limpeza urbana de Paulista

Na Rua do Nobre, próximo ao Shopping North Way, no município do Paulista, na Região Metropolitana do Recife, uma parada de ônibus está repleta de mato; ou seja, sem o devido serviço de limpeza urbana. Peço que a Prefeitura possa promover a devida capinação nesta localização próxima ao centro da cidade.

Henrique Lotto, por e-mail

Assalto e tiroteio em hospital

Quando penso que já vi de tudo, sou surpreendido pela ruindade do ser humano. Como uma pessoa pode ser tão desumana para decidir assaltar as pessoas que estão no hospital? Pois é, foi o que aconteceu na última segunda-feira (10), no Hospital Geral de Areias, localizado na Avenida Recife, no bairro da Estância, na Zona Sul do Recife. As pessoas enfermas, buscando ajuda num hospital, e ainda são surpreendidas pela tentativa de assalto... É o cúmulo da insegurança que Pernambuco atravessa. Os bandidos não estão respeitando ninguém e nenhum local. Qualquer hora é oportunidade para se cometer crime, pois esses criminosos sabem que a segurança pública do estado é uma lástima. Acorda, Raquel Lyra, você prometeu diminuir com a criminalidade de Pernambuco; mas, até agora, nada.

Aldo Messias, via redes sociais

Biometria facial no Sport

Na partida do Sport contra o Maguary, no último sábado (8), no estádio da Ilha do Retiro, passei por dificuldade para o aparelho da biometria facial me reconhecer. Só consegui entrar no estádio faltando três minutos para começar o jogo. A câmera teve dificuldade de identificar o rosto de algumas pessoas devido ao ambiente escuro na entrada... Além disso, as câmeras não têm iluminação própria. Mas, independente do contratempo, a solução é muito boa para que o clube possa identificar os possíveis vândalos. Corrigindo isso (iluminação) será um sucesso.

Breno Holanda, via redes sociais