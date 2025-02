Voz do Leitor, 12/02: Parque Dona Lindu bastante sucateado

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Letreiro do equipamento público de lazer e diversão, localizado na Avenida Boa Viagem, está completamente danificado, assim como a estrutura do parque

Parque Dona Lindu bastante sucateado

Vejam como está a situação do Parque Dona Lindu, localizado no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife. O local que deveria ser um equipamento público de lazer e diversão, simplesmente está abandonado e sem a devida manutenção por parte da administração pública. Sem falar que o parque, por ser rodeado por basicamente 90% da rede hoteleira do Recife, deveria ser um atrativo para os turistas que visitam à capital pernambucana. Mas, do jeito que se encontra, com até o letreiro caindo aos pedaços, só vai servir para que levem uma imagem negativa de nossa cidade. Alô, Prefeitura do Recife, vamos agir.

Renato Guerra, por e-mail

RENATO GUERRA / VOZ DO LEITOR

Boleto do IPTU de Olinda com erro

Absurdo o que a Prefeitura de Olinda vem fazendo com o cidadão, pois estão emitindo os boletos do IPTU 2025 todos com erro. Muitas pessoas foram aos bancos ou nas casas lotéricas, ficaram horas na fila para pagar e deu código inválido. Mais absurdo ainda é que, ao invés de a Prefeitura emitir um novo boleto com a data de vencimento prorrogada, pois o erro foi dela e não é nosso, pasmem, os contribuintes estão tendo que se dirigir à Prefeitura e encarar filas intermináveis para poder pegar outro boleto. Já não basta a cidade está virando um lixão a céu aberto e estar em uma escuridão total... Agora mais essa. Ou é falta de competência ou de experiência de quem está administrando a cidade.

Rômulo Alves, por e-mail

Falta d'água

Os moradores dos bairros do Jordão, no Recife, e Jardim Jordão, em Jaboatão dos Guararapes, penam com o péssimo serviço oferecido pela Compesa. Sabendo que é um bem de primeira necessidade, a Companhia não possui nenhuma empatia com a população daqueles bairros. Uma semana sem fornecimento, obrigando as pessoas a buscarem água numa empresa de carro-pipa para tomar banho, lavar pratos e manter uma higiene mínima. Uma situação extremamente vexatória.

Jota Ferraz, por e-mail

Queda de energia

Na última quarta-feira (5), os moradores da Estrada das Ubaias, no bairro de Casa Forte, na Zona Norte do Recife, ficaram horas sem energia por falha na manutenção da Neoenergia, que não fez a poda de uma árvore. Resultado, o cabo rompeu (poderia ter ocorrido mortes) e foi necessário fazer a poda de urgência. Lamentável;

Djair Neto, por e-mail

Serviço mal feito do DNIT

Na fronteira de Pernambuco com a Paraíba, o DNIT trocou várias placas de concreto da BR-101 Norte. Estão esquecendo de passar uma lixadeira nas juntas de dilatação entre essas placas para nivelar a rodovia, pois o carro fica trepidando quando passa sobre elas. Serviço mal feito.

Douglas Lobato, por e-mail

Obras sem eficácia

Temos visto inauguração de várias "obras" para resolver os problemas de alagamentos na capital pernambucana; porém, as recentes chuvas mostraram que tais projetos não têm a eficácia prometida. De nada adiantou jardins filtrantes ou parques alagáveis, ante a total falta de planejamento e vontade de fazer a coisa certa: cuidar da cidade. Vou chover no molhado, mas vou insistir na tese de que todo e qualquer projeto de macrodrenagem, limpeza de canais, reforma de galerias pluviais e revitalização de rios deve levar em conta o pior cenário possível quando de sua realização. Esse discurso vazio de falar nomes de fenômenos meteorológicos como se fossem novidades não convencem mais ninguém. Chuva sempre existiu, o que acontece é que ela sempre pega uma população ingênua, despreparada e totalmente abandonada pelo poder público que insiste em cobrar muito imposto e devolver muito pouco, além de devolver errado.

Fábio Júnior, por e-mail