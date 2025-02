Voz do Leitor, 13/02: Parque abandonado e sem reformas em Paulista

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A denúncia do leitor da coluna é no Parque Poliesportivo Ayrton Senna, localizado na Rua Matias de Albuquerque, no bairro da Vila Torres Galvão

Parque abandonado e sem reformas em Paulista

O Parque Poliesportivo Ayrton Senna, localizado na Rua Matias de Albuquerque, no bairro da Vila Torres Galvão, no município de Paulista, está abandonada. Nos quatro de mandato, o ex-prefeito Yves Ribeiro não fez nenhuma obra: a quadra de esporte, os campos de futebol, a pista de caminhada... Estão sem reformas. Até os brinquedos das crianças estão enferrujados. A única coisa que funciona é uma Academia da Cidade, mas o restante do parque está entregue às traças. Cadê o Ministério Público de Paulista?

Henrique Lotto, por e-mail

Policiais corruptos

É inadmissível que quase recorrentemente nos deparamos com notícias de turistas sendo extorquidos a caminho do Litoral Sul de Pernambuco. Desta vez, o caso aconteceu no posto policial na PE-009, na entrada da Praia de Muro Alto. Um casal gaúcho foi abordado e obrigado a pagar R$ 400,00 para ser liberado, sob a acusação de o marido ter bebido, algo negado veementemente por ele. Assustados e com medo - afinal, o posto policial fica na pista que liga as principais praias do litoral -, após pagarem, os turistas prestaram queixa relatando o caso. Infelizmente, esse não é um caso isolado, mas apenas outro de tantos que já nos acostumamos a tomar conhecimento. Se a população sabe, será que o senhor Secretário de Defesa Social de Pernambuco, Alessandro Carvalho, não sabe que na corporação policial tem inúmeros policiais corruptos? A governadora Raquel Lyra também fecha os olhos para esse grave problema da Polícia Militar. E nós, cidadãos, ficamos com medo da bandidagem e dos policiais corruptos.

Severino Castro, via redes sociais

Culpa dos alagamentos também é do povo

Mesmo no verão, a quantidade de chuva que caiu na última semana foi mais um alerta para o que poderemos sofrer no próximo inverno: alagamentos, deslizamento de barreiras, quedas de energia (devido a falta de poda das árvores e da fragilidade da rede elétrica), sem falar nas mortes de pessoas que sofreram descarga elétrica. As autoridades públicas têm muita responsabilidade pelo caos que fica o Estado e municípios de dias de muita chuva, mas a população também tem culpa nisso quando coloca lixo nas ruas fora do dia e horário que passa a coleta; quando abrem a janela do carro e jogam sujeiras e embalagens na via pública; quando os passageiros de transporte coletivo consomem alimentos e coloca o lixo fora do coletivo (onde há cestos de lixo); quando as pessoas descartam móveis velhos no meio da rua... Enfim, o povo sem educação vai sempre achar um culpado, mas nunca será ele.

Márcio Veríssimo, via redes sociais

Punição severa e sem benefícios

Os juízes magistrados condenados venda de sentenças e outras práticas de corrupção não deveriam ter direito a aposentadoria compulsória (ser afastado definitivamente das funções, mas mantendo os vencimentos proporcionais ao tempo de serviço), mas serem expulsos, presos e sem salários, assim como deveria ser com os policiais. Nada de distinção e benefícios.

João Guilherme, por e-mail

Imposto de Renda

Até quando somente o assalariado vai pagar imposto de renda, enquanto os empresários e milionários que ganham milhões a titulo de lucro e dividendos continuarão livres do apetite voraz do leão? Dificilmente esse Congresso, cuja maioria defende os interesses dos mais ricos, promoverá essa mudança, que contribuiria muito para diminuir a brutal concentração de renda do País.



Sylvio Belém, por e-mail

Segurança para o clássico

Alô, Raquel Lyra, SDS-PE, Polícia Militar de Pernambuco, Polícia Civil, Batalhão de Choque e outros responsáveis pela segurança pública do estado. Irei alertar com antecedência de alguns dias: no próximo sábado (15), às 16h30, terá clássico no estádio da Ilha do Retiro entre Sport x Náutico. Tomem providência e, desta vez, utilizem a inteligência para saber onde agir e evitar brigas e confrontos desses bandidos das torcidas organizadas. A população de bem não pode viver com medo e aterrorizada todos os dias de clássicos no Recife. O ano só está começando e ainda teremos outros confrontos, mas espero que seja apenas dentro de campo e na bola. Chega de selvageria nas ruas.

Lucas Holanda, por e-mail