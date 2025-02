Voz do Leitor 14/01: Rua sem pavimentação vira ponto de descarte irregular de lixo

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A denúncia do leitor da coluna é na Rua Seriema, entre as Ruas Francisco Vita e a Rua Paes Cabral, no bairro do Cordeiro, na Zona Oeste do Recife

Rua sem pavimentação vira ponto de descarte irregular de lixo

Alô, Prefeitura do Recife/ Emlurb. Esse trecho da Rua Seriema, entre as Ruas Francisco Vita e a Rua Paes Cabral, no bairro do Cordeiro, na Zona Oeste da capital, está abandonado desde as obras de pavimentação na localidade. Esquecida, só serve de depósito de lixo e entulhos de todo tipo, inclusive, deixado pela própria PCR, como pode se ver na foto. Até a calçada, que antes ali existia na esquina, fora destruída. Em tempos de chuva pense num transtorno com o lamaçal.

Baltazar Lima, por e-mail

Péssima qualidade de vida no Recife

A cidade do Recife está bem difícil de se morar quando se fala em qualidade de vida. O trânsito só piora a cada ano, a mobilidade é um caos, o transporte público está cada vez mais sucateado, não funciona e não atende à população. Sem falar na infraestrutura, que, por exemplo, não aguenta nem um dia de chuva, com as ruas alagando sempre que chove. Além disso tudo, a insegurança de se viver numa das capitais mais violentas do Brasil.

Sabrina Coelho, via redes sociais

Avenidas destruídas em Olinda

Tudo acontece nessa Avenida Presidente Kennedy, em Olinda. Os canos só vivem estourando, abrindo crateras na pista, que por sua vez, são consertadas com material de péssima qualidade. O município segue abandonado como sempre. Basta percorrer pela cidade para conferir as ruas e avenidas com deformações e remendos. Nem terminaram a via que estavam fazendo na Avenida Dr. José Augusto Moreira, em Casa Caiada, parando o serviço nas proximidades do Hotel 4 Rodas. Absurdo.

Elaine Cristina, via redes sociais

Oportunismo político

O novo presidente da Câmara dos Deputados, o paraibano Hugo Motta, em seu discurso de posse citou o grande Ulisses Guimarães (um dos principais opositores à ditadura militar) e, agora, diz que o atentado aos Três Poderes, no dia 8 de janeiro 2022, não foi uma tentativa de golpe e que as penas aplicadas foram muito severas. Oportunismo ou mau-caratismo mesmo?

Sylvio Belém, por e-mail

Contratação de peso no Santa Cruz

Apesar de já está em declínio na carreira e buscando uma motivação nos seus últimos anos dentro de campo, achei o nome de Thiago Galhardo muito interessante para o Santa Cruz. Chega para movimentar a emoção dos torcedores, que estão carentes de jogadores de grife e com rodagem em grandes clubes do cenário nacional. Que seja o primeiro dos bons reforços que a nova SAF pretende trazer para reforçar o elenco tricolor, a fim de tirar o time da fatídica Série D.

Antônio Barbosa, por e-mail

Resposta da Neoenergia

Em resposta ao leitor Djair Neto, a Neoenergia Pernambuco informa que identificou a interrupção no fornecimento de energia na Estrada das Ubaias, no bairro de Casa Forte, às 11h14, na quarta-feira (5), quando enviou uma equipe imediatamente ao ocorrido. Devido à dificuldade de deslocamento provocada pelas fortes chuvas que assolaram o Recife, os técnicos da distribuidora só conseguiram chegar ao local às 13h33, tendo concluído o serviço às 17h10.

Assessoria de imprensa