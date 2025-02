Voz do Leitor, 16/02: Rua esquecida pela Prefeitura do Recife segue sem ser asfaltada

Leitor da coluna cobra da gestão do município que a Rua Desembargador Francisco Luiz, no bairro do Cordeiro, receba o recapeamento asfáltico

Rua esquecida pela Prefeitura do Recife segue sem ser asfaltada

A Prefeitura da Cidade do Recife vem calçando várias e várias ruas. Porém, a Rua Desembargador Francisco Luiz, no bairro do Cordeiro, na Zona Oeste da capital, é uma via esquecida há anos. Todos os anos, quando chega o IPTU, me dá uma infelicidade terrível de pagar, pois acho injusto gastar meu dinheiro por um péssimo serviço. Na esquina de minha casa existe a Rua Manoel Ariosto, que foi calçada por recursos próprios dos moradores, o que não deveria ter acontecido. Detalhe: enviei um e-mail para URB no dia 15 de janeiro. Eles até hoje não me responderam.

João Victor, por e-mail

Caos no Hospital dos Servidores do Estado

Na última quinta-feira (13), às 19h, visitei minha esposa que está no setor de emergência desde a quarta-feira no Hospital dos Servidores do Estado, e o que vi me deixou estarrecido: pacientes em macas nos corredores, salas que são enfermarias improvisadas, superlotadas de pacientes e com um número de médicos e enfermeiros insuficientes. Governadora Raquel Lyra, faça uma visita ao local. Veja como os servidores são tratados.

Mauricio Cavalcanti, por e-mail

Gestão pífia do Recife

"Fazer ouvidos de mercador" é a postura do atual gestor do Recife. A cidade continua afundada na imundície, insegurança, falta de abrigos, miseráveis dormindo ao relento, um total abandono social. Recentemente, protestos e queixas justas, oriundas da falta de desentupimento de bueiros, sarjetas, impermeabilização de barreiras, exigência de supervisão de instalações elétricas, contribuíram na morte de várias pessoas. A culpa não é da chuva (sempre tivemos tempestades), mas da indiferença de uma gestão pífia, cuja preocupação tem sido publicar fotografias que tragam vantagem na próxima eleição. É só o que interessa.

Ana Menezes, por e-mail

Neoenergia deixa rua na escuridão



A Neoenergia de Pernambuco colocou um novo poste (HO19040), na última quarta-feira (12), na Rua Professor Júlio Ferreira de Melo, próximo ao número 45, no bairro de Boa Viagem, com objetivo de trocar o anterior e suspender, também, as fiações de alta tensão. No entanto, levaram o poste antigo com a iluminação pública da Prefeitura do Recife e não recolocaram no atual. Os moradores próximos e que circulam pela rua estão indignados com a retirada e pedem para a Neoenergia recolocar a iluminação de volta ao novo poste.

Wesley Veloso, por e-mail

Ciclofaixa e motofaixa



Sob pretexto de melhorar a mobilidade urbana, os anúncios de criação de "ciclofaixas" e "corredores para motos" em ruas e avenidas das grandes cidades podem ser enganosos, gerando prejuízos e riscos para condutores de veículos automotores e pedestres em geral. Quase sempre, são implantados simplesmente estreitando as faixas de tráfego destinadas aos carros, sem um estudo prévio, ignorando normas e especificações técnicas que regem a engenharia. Tal procedimento - redução da largura das faixas de tráfego regulamentares existentes - desconsiderando aspectos geométricos elementares, pode ensejar conflitos, sinistros, multas e congestionamentos, ao invés de contribuir para a melhoria da circulação viária.

Paulo Bezerra, por e-mail