Voz do Leitor, 19/02: Escola municipal infestada de animais peçonhentos

A denúncia do leitor da coluna é na Escola Municipal Ubaldino Figueirôa, localizada no bairro de Candeias, em Jaboatão dos Guararapes

Escola municipal infestada de animais peçonhentos

A situação da Unidade educacional Escola Municipal Ubaldino Figueirôa, entidade educacional localizada no bairro de Candeias, na cidade de Jaboatão dos Guararapes, está periclitante. Simplesmente a Prefeitura está descumprindo as normas sanitárias e, com isso, há uma infestação de animais peçonhentos, tais como: escorpiões, ratos e baratas espalhados por vários ambientes da escola (sala de aula, banheiros, cozinha). É preciso realizar uma dedetização em caráter de urgência. Pedimos que a Secretaria de Educação do município tome uma providência junto ao prefeito, pois é impossível ter um ambiente saudável para o ensino nessas condições.

Frederico Cardoso, via redes sociais

Emendas imorais

Quando aparece alguém para moralizar as imorais emendas parlamentares, o 'centrão', de forma descarada, adia a votação do orçamento para barganhar a continuação da imoralidade, prejudicando todos nós brasileiros e, mais diretamente, o servidor público federal. Alegam que não houve tempo por causa do recesso. Realmente fica difícil arrumar tempo quando se “trabalha” no máximo três dias na semana. Uma coisa podemos ter certeza, se fosse para benefício deles, teriam adiado o recesso. Espero que os eleitores lembrem-se disso nas próximas eleições.

Jorge Figueredo, por e-mail

Câmeras de videomonitoramento só depois do Carnaval

O que o governo de Pernambuco está fazendo em relação à segurança pública é de uma irresponsabilidade enorme com o povo. Desde o início da atual gestão que o Estado está sem câmeras de videomonitoramento (a licitação acabou e demoraram a renovar) para utilização da Secretaria de Defesa Social no combate ao crime. Porém, agora, na véspera do Carnaval, anunciam que vão instalar os equipamentos; porém, somente depois das festividades. Ou seja, um convite para a bandidagem agir tranquilamente, pois sabem que não serão monitorados pela polícia. Raquel Lyra, que se diz delegada federal, está fazendo um péssimo trabalho para diminuir a criminalidade no nosso estado.

Tiago Gomes, via redes sociais

Voo internacional direto

Muito boa essa notícia conectando Pernambuco ao mundo... Agora, com voo direto do Recife a Madrid, capital da Espanha. Agora são sete países com voos diretos: Buenos Aires (Argentina); Montevideo (Uruguai); Lisboa e Porto (Portugal); Orlando e Fort Lauderdale (Estados Unidos); Assunção (Paraguai); Santiago (Chile). Espero que o nosso estado tenha mais e mais voos internacionais saindo diretamente de nossa capital. Turistas de estados vizinhos, com certeza, virão ao Recife em busca dessa comodidade e, com isso, beneficiará a economia do estado.

Gustavo Ferreira, via redes sociais

Jovens não querem ser professores

Atualmente, os jovens não o menor estímulo para seguir a nobre carreira de mestre educacional. No meu ponto de vista, se deve a alguns fatores: baixa remuneração, falta de uma carreira com perspectiva de crescimento profissional e salarial, além de boa parte das escolas públicas com estrutura funcional limitada ou até sem as mínimas condições de funcionamento. Com isso, estamos criando uma geração de jovens despreparados para o mercado de trabalho (imagina ser professor) - e muitos considerados analfabetos funcionais (sabem ler, mas não sabem interpretar). Mas o mais irônico nisso tudo é que tem disponibilidade de recursos financeiros, afinal, dentro da organização dos países mais ricos, o Brasil está acima da média com gastos educacionais. No entanto, isso se deve a má gestão do dinheiro público e a desvios de recursos em larga escala.

Marco Wanderley, por e-mail

Esgoto na Avenida Boa Viagem

Alô, Emlurb ou Compesa. Existe um banheiro público em frente ao Segundo Jardim da Avenida Boa Viagem, Posto 8, cujo esgoto escorre pelo meio fio, causando um odor insuportável para quem por ali caminha. Além disso, a água imunda fica empossada, aumentando o risco de contaminação das pessoas.

Telma Hévile, por e-mail