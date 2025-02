Voz do Leitor, 22/02: Ausência de informação sobre as linhas de ônibus

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Leitora da coluna cobra da Grande Recife Consórcio a colocação de informações sobre as linhas de ônibus no display digital dos abrigos de passageiros

Ausência de informação sobre as linhas de ônibus

Estes displays modernos instalados nos abrigos de passageiros nas paradas de ônibus bem que poderiam ter melhor utilidade para o cidadão. É compreensível que a empresa responsável por instalar e manter esses totens precisam faturar e vendem os espaços para a exposição de propagandas. Entretanto, também acredito que seria minimamente possível que as informações sobre as linhas de ônibus aparecessem no display digital de cada abrigo instalado. Isso ajudaria bastante a vida do usuário de transporte público. Alô, Grande Recife Consórcio de Transportes Metropolitano, cobre isso da empresa responsável.

Cátia Soares, via redes sociais

Ausência de informação sobre as linhas de ônibus - CÁTIA SOARES / VOZ DO LEITOR

Sem professores em salas inclusivas em Jaboatão

Os alunos com deficiência que estudam no período da tarde, na Escola Estadual Alzira da Fonseca, no bairro de Cajueiro Seco, em Jaboatão dos Guararapes, estão sem ter aulas desde o início do ano letivo por falta de professores acompanhantes em salas inclusivas. Os pais querem que o secretário de educação de Pernambuco resolva logo esse impasse, contratando e enviando tais docentes para auxiliar nossos filhos, pois o prejuízo do aprendizado é irreparável para esses alunos atípicos que sempre são preteridos pelos órgãos públicos.

Geraldo Dantas, por e-mail

Estrada das Ubaias

Com a implantação de uma ciclofaixa na Estrada das Ubaias, no bairro de Casa Forte, e mantendo a rua mão dupla, são constantes os engarrafamentos. Para piorar, a CTTU não fiscaliza os motoristas que, ainda por cima, estacionam seus veículos em lugares proibidos. Lamentável a situação nesta via.

Djair Neto, por e-mail

Rua na escuridão em Boa Viagem

A Neoenergia de Pernambuco retirou 104 toneladas de cabos irregulares instalada em 26 mil postes da rede de retribuição de energia em 2024. Porém, ainda não respondem porque retiraram uma iluminação pública instalada "regularmente" pela Prefeitura do Recife deixando, parcialmente, a Rua Professor Júlio Ferreira de Melo, próximo ao número 45, em Boa Viagem, Zona Sul do Recife, na escuridão, conforme nota publicada nesta coluna no domingo (16).



Wesley Veloso, por e-mail

Sistema presidencialista

Apesar de ser um crítico ferrenho do governo Lula, não concordo absolutamente em mudar o nosso sistema presidencialista para semipresidencialismo, que não passa na verdade de um sistema parlamentarista disfarçado. Se querem mudar a forma de governo, que façam um plebiscito como já foi feito anteriormente. E o pior, querem fazer o semipresidencialismo no atual governo, o que é inaceitável. Em que pese desde o governo Bolsonaro o Congresso Nacional assumiu poderes jamais vistos desde a Constituição de 1988.

Marco Wanderley, por e-mail