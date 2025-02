Voz do Leitor, 23/02: Ausência de capinação em rua de Casa Forte

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Ausência de capinação em rua de Casa Forte

Esse trecho da Rua Flor de Santana, no bairro de Casa Forte, na Zona Norte do Recife, serve perfeitamente para demonstrar a total ausência de capinação por parte da Emlurb, transformando esta via, e as demais no seu entorno, em locais indicados para pastagem de gado. Com o inverno se aproximando, peço providências a Prefeitura do Recife.

Frederico Carvalho, por e-mail

Escola pública sem ar-condicionado

É totalmente desumano o que estão fazendo com os alunos das escolas públicas estaduais. Dentro da sala de aula passamos um calor imenso, o que gera um tremendo mal-estar e desconcentração. O governo prometeu que as salas seriam climatizadas e, até agora, nada foi feito. Na escola onde estudo, por exemplo, a Erem Professor Cândido Duarte, no bairro de Apipucos, tem sala pequena com 38 alunos dentro e três ventiladores que ficam parados na mesma posição, sem nem ao menos girar. Passamos o dia todo no calor e com o fardamento pingando de suor. Cadê o dinheiro que tanto dizem que investem na educação pública? Cadê a educação que o governo diz ser a melhor do Brasil? Infelizmente, na prática, a realidade é bem diferente e convivemos com condições precárias.

Maria Clara, via redes sociais

Calçada irregular e com buracos

Os pedestres que andam por essa calçada, na Rua Onze de Fevereiro, defronte ao número 735, no bairro dos Torrões, está completamente destruída, colocando os moradores em risco de acidentes devido a irregularidade e buracos. Pelo visto, a Prefeitura do Recife só implementa o Projeto Calçada Legal no bairros considerados nobres da cidade. Nas comunidades, as calçadas são de qualquer jeito.

Leonardo Araújo, por e-mail

Sucateamento do metrô do Recife

Estão fazendo de tudo pra privatizar o metrô do Recife. Frustrante é o trabalhador precisar no dia a dia durante o ano inteiro e não ter um funcionamento de qualidade. O governo estadual deveria usar o valor dos impostos pagos pela população para a revitalização e, posteriormente, a manutenção do transporte público. Porém, o mais absurdo, é a população aceitar as justificativas que são dadas pelos responsáveis por administrar esse transporte, toda vez que quebra ou paralisa. A estratégia do do governo federal e estadual está evidente que é sucatear para fazer a cabeça da população que a solução é vender para a iniciativa privada. Abre o olho recifense.

Rômulo Souza, via redes sociais

Matagal cresce em calçada na Várzea

Na Rua Dr. Paulo Correia, no bairro da Várzea, na Zona Oeste da capital, a Prefeitura do Recife esqueceu que precisa fazer o serviço de zeladoria. O matagal cresce e as calçadas estão intransitáveis. Falta regularidade ao serviço de capinação, situação que se repete no logradouro conseguinte, a Rua Caxangá Ágape, onde a praça e os brinquedos públicos convivem com o mato alto há semanas. Vamos trabalhar, Emlurb.

Luciano Pessoa, por e-mail