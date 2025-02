Voz do Leitor, 25/02: Matagal toma conta de calçada no Prado

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A denúncia do leitor é na Rua Ulisses Pernambucano, na Zona Oeste do Recife, que cobra da Emlurb a realização do serviço de capinação

Matagal toma conta de calçada no Prado

Antes de pintar os cabelos para cair na folia do Carnaval, o prefeito do Recife, João Campos, bem que poderia mandar capinar as calçadas da Rua Ulisses Pernambucano, no bairro do Prado, na Zona Oeste da capital. Essa calçada registrada na foto foi danificada pela Prefeitura ao colocar material para as obras do Projeto Calçada Legal, na Rua Gomes Taborda... Serviço esse que, inclusive, ficou muito ruim. Peço que a Emlurb mande alguns funcionários para realizarem a capinação desse matagal, que já cresce há meses.

Fernando Mendonça, por e-mail

Recapeamento asfáltico

O trecho da Rua Dom Bosco, entre a Avenida Conde da Boa Vista e a Avenida Agamenon Magalhães, no bairro da Boa Vista, na região central do Recife, necessita urgentemente de um recapeamento asfáltico. Quem trafega pelo local percebe que o asfalto mais parece um tobogã. Alô, Emlurb, façam a devida manutenção.

Marcelo Maia, por e-mail

Preço dos alimentos

O preço dos alimentos básicos no país, como: carne, ovos, café e arroz, dispara a cada dia, enquanto o governo tenta maquiar a realidade com discursos vazios. Porém, a conta do supermercado não mente: o Brasil está cada vez mais caro, e o povo, mais sufocado.

Carlos Pontes, por e-mail

Futebol entediante

Com as mudanças táticas aplicadas atualmente, o futebol está perdendo a emoção e ficando entediante. A manutenção da posse de bola é mais importante do que a busca pelo gol. A bola fica rodando de pé em pé e os chutes a gol são cada vez mais raros.

Sylvio Belém, por e-mail

Agressão covarde

Como já li aqui nesta coluna, concordo plenamente: 'a sociedade está doente'. Que ser execrável o que agrediu covardemente o escritor e jornalista Marcelo Rubens Paiva, que é tetraplégico, durante o desfile de um bloco de Carnaval em São Paulo. O ódio é doentio, é violento, é covarde. Marcelo e sua família, vítimas do ódio da ditadura, dedicaram suas vidas para denunciar os tempos sombrios vividos em nosso País nas mãos dos militares. Minha solidariedade a esse brilhante escritor e ser humano.

Carolina Reis, por e-mail

Ação da Neoenergia contra furto de energia elétrica

A Neoenergia Pernambuco, a Polícia Civil e o Instituto de Criminalística, identificou um desvio de energia na indústria de tintas Starlux, localizada no Cabo de Santo Agostinho. Durante a inspeção, foi constatado que a unidade estava desviando energia elétrica, consumindo de forma irregular e sem passar pela medição. A equipe técnica da Neoenergia eliminou a irregularidade e normalizou o cliente. O impacto do desvio de energia foi significativo. Estima-se que foram furtados 320 mil quilowatts-horas, quantidade suficiente para abastecer cerca de 2,7 mil residências por um período de 30 dias. P proprietário da Starlux foi conduzido à delegacia para prestar esclarecimentos e poderá responder por furto de energia elétrica, crime previsto no artigo 155 do Código Penal Brasileiro, com pena de até quatro anos de reclusão.

