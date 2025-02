Voz do Leitor, 26/02: Galhos de árvores se entrelaçam aos fios dos postes

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A denúncia da leitora é na Rua Florianópolis, no bairro da Jaqueira, na Zona Norte do Recife, que cobra a poda das árvores a Emlurb e Neoenergia

Galhos de árvores se entrelaçam aos fios dos postes

Na Rua Florianópolis, no bairro da Jaqueira, na Zona Norte do Recife, os galhos de árvores se espalham até à calçada contrária, podendo cair em cima de pessoas e carros a qualquer ventania. Peço a Emlurb e a Neoenergia Pernambuco que realizem uma poda decente e conjunta, pois há fios de alta tensão no local. É importante as duas empresas atuarem juntas a fim de preservar corretamente as árvores, já que a poda da Neoenergia só livra os fios e deixam as árvores depenadas e tortas. A Emlurb faz a poda mais cuidadosa no sentido de prevenir a saúde e beleza da planta.

Izabel Wanderley, por e-mail

Desrespeito a sinal de pedestre

O desrespeito ao semáforo de pedestre em frente ao 1° Batalhão da Polícia Militar, em Olinda, antes da ponte do Janga, tem causado muitos transtornos nos horários de pico. Para quem precisa atravessar a via se arrisca mesmo estando com o sinal vermelho e na faixa. Carros e motos ignoram o sinal e o próprio quartel. O local é terra de ninguém e talvez as autoridades adotem alguma providência quando acontecer uma tragédia. Uma câmara no local se faz necessário com urgência.

Alzenir Nascimento, por e-mail

Recife, pior trânsito do Brasil

Além do caótico trânsito do Recife, temos que lidar diariamente com motoqueiros imprudentes e irresponsáveis, que causam grande número de acidentes diariamente. Ruas e avenidas sem placas de sinalizações e fiscalizações... Vivemos numa verdadeira baderna, com uso de celulares por motoristas, avanços de sinais, veículos estacionados em lugares proibidos, não existe respeito algum e estamos em total abandono. Se a Prefeitura e o estado quiserem aumentar e muito a arrecadação, coloquem a Guarda Municipal e policia de trânsito nas ruas.

Carlos Albuquerque, por e-mail

Recuperação do papa Francisco

Estamos todos juntos em oração pela total recuperação do papa Francisco. Que Deus o proteja nesse momento que necessita que sua saúde seja restabelecida. Que o Santo Padre possa retornar a sua rotina e nos presentear com suas missas abençoadas, que nos enche de esperança e fé no divino.

Valéria Almeida, via redes sociais

Acabou o encanto do Manchester City

O Manchester City, do treinador espanhol Pep Guardiola, parece que chegou ao fim. Tem que se reciclar como bem o fez no Barcelona, que atualmente sem Messi, Suárez Xavi, Iniesta, Busquet, Piquet, Daniel Alves, mas com jovens como Pedri, Gavi, Yamal, Balde, Cubarsí e Rafinha... E continua bastante competitivo, embora sem o brilho de antes.

Sylvio Belém, por e-mail

Resposta da Starlux Tintas

Em resposta à nota da Neoenergia Pernambuco, publicada recentemente, a Starlux Tintas vem a público esclarecer os fatos e manifestar seu posicionamento, a fim de garantir que a verdade seja devidamente divulgada. No dia 03/08/2023, a Starlux solicitou a análise de um projeto para a ampliação de sua subestação de energia elétrica. Em 26/10/2023, a empresa recebeu a carta de conformidade da Neoenergia, aprovando o projeto. Entre o final de 2023 e o início de 2024, a empresa realizou a obra de acordo com todas as normas e requisitos técnicos exigidos. Após a conclusão da obra, em 28/03/2024, houve solicitação formal à Neoenergia a inspeção e a ligação da nova subestação. Em 03/04/2024, a empresa recebeu uma resposta da concessionária com um protocolo para a realização da inspeção e ligação, estabelecendo um prazo de 30 dias para a execução do serviço. No entanto, a ligação da subestação não foi realizada dentro desse prazo. Diante da ausência de providências por parte da Neoenergia, a Starlux enviou nova solicitação em 29/07/2024, reiterando a urgência do caso e a preocupação com os prejuízos financeiros que a demora estava causando à empresa. No entanto, mesmo após sucessivos contatos, a concessionária não realizou a ligação até o final de 2024.

Em razão da necessidade de manter a continuidade das operações e evitar maiores prejuízos, em janeiro de 2025, a Starlux contratou um técnico em eletricidade para realizar a ligação da subestação, garantindo que toda a corrente elétrica passasse pelo contador, ou seja, sem qualquer intenção de fraude ou desvio de energia elétrica. Ressaltamos a dificuldade na comunicação com grandes prestadoras de serviços, como a Neoenergia. Os clientes enfrentam barreiras significativas para obter atendimento, sendo obrigados a se comunicar exclusivamente por e-mails e linhas telefônicas atendidas por robôs, sem qualquer suporte humano eficiente para solucionar demandas urgentes. Dessa forma, a Tintas Starlux refuta qualquer acusação de irregularidade ou má-fé e reitera seu compromisso com a legalidade e a transparência. Inclusive, o consumo permanece inalterado, não havendo desvio de energia elétrica ou fraude no consumo, o que houve apenas e tão somente foi a "ligação". Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Assessoria Jurídica