Voz do Leitor, 27/02: Lixo descartado ao lado da Ponte Iputinga-Monteiro

Lixo descartado ao lado da Ponte Iputinga-Monteiro

Alô, Emlurb. Com a construção da Ponte Jaime de Gusmão (que liga os bairros da Iputinga e Monteiro), acabou ficando um beco entre o prédio localizado na aqui na Rua Dr. José Marcionilo de Barros Lins, nº 50, no bairro da Iputinga, e a referida ponte. Com isso, o local se tornou um ponto de descarte de todo tipo de sujeira e lixo, algo que está se acumulando com o passar do tempo. Já teve caso de suspeita de dengue aqui no prédio, diante de tanto mosquito que começou a surgir. Peço que a Emlurb faça a devida limpeza do local, já que parte da sujeira foi deixada pela equipe da Prefeitura do Recife após o término da construção da ponte.

Maria Gomes, por e-mail

Lixo descartado ao lado da Ponte Iputinga-Monteiro - MARIA GOMES / VOZ DO LEITOR

Caos no trânsito em Casa Forte

A Prefeitura do Recife, através da CTTU, promoveu um verdadeiro caos no trânsito em torno da Praça de Casa Forte, para construção de uma passagem de pedestre. Sem a presença de nenhum agente de trânsito, a bagunça foi instalada na localidade. Para quem apelar, já que a CTTU nada faz?

Sylvio Belém, por e-mail

Queda de energia

Gostaria de relatar para a Neoenergia Pernambuco o que está acontecendo aqui na Rua Manuel Antônio Ferreira, no bairro do Jiquiá, na Zona Sul do Recife. Há duas semanas que, no período da madrugada, ficamos sem energia por alguns segundos e depois volta. Porém, isso ocorre em média umas três a quatro vezes na madrugada. Com isso, os nossos equipamentos eletrônicos podem ser danificados. Solicito, por gentileza, a verificação do disjuntor da rua para evitarmos danos maiores.

João Lopes, por e-mail

Salários atrasados

A governadora Raquel Lyra deveria olhar com mais atenção para as empresas contratadas por ela. A BBC, cujos colaboradores trabalham em portarias das escolas estaduais, não recebem tíquetes há dois meses e seus salários estão três meses em atraso. Pode isto ocorrer impunemente em sua gestão? O ano de 2026 está aí. Faça a coisa certa, governadora, pois estes humildes assalariados não são escravos. Denuncio a BBC há anos, mas seguem impunes. Conivência ou negligência do governo?



Franklin Santos, por e-mail

Fora, Pepa

É uma vergonha o trabalho do treinador do Sport, Pepa. Não só pela eliminação vexatória para a fraca equipe do Operário-MT, mas por todo começo de ano desastroso. O técnico português recebeu os reforços milionários que pediu a diretoria do Sport, no entanto, dentro de campo, o torcedor agoniza vendo essa equipe horrível e mal treinada jogando. O time não tem uma jogada ensaiada, uma ação ofensiva com a aproximação de jogadores ou uma saída de bola qualificada. O Sport tem sido um bando de jogadores perdidos dentro das quatro linhas, e a responsabilidade é toda de Pepa. Sem falar que o time subiu para a Série sem nenhum mérito, dependendo da incompetência dos adversários na última rodada. Ou seja, está mais que provado que esse treinador já deu o que tinha de dar. Na verdade, ele não deu nada, tirou milhões de reais que o clube ganharia em caso de classificação na Copa do Brasil. Mas, por incompetência, o time foi eliminado na primeira fase. Fora, Pepa.

Lucas Holanda, por e-mail

Rua em condição insalubre em Paulista

Alô, Prefeitura do Paulista, na rua detrás da Unidade da Saúde da Família Elzanir Ferreira, localizada em Jardim Velho, Paratibe, corre um esgoto a céu aberto. O local virou ponto de descarte irregular de lixo, o que tem contribuído bastante para a proliferação de ratos, baratas e outros animais peçonhentos. Peço que tomem uma providência urgente, pois os moradores já não aguentam viver nessa condição insalubre.

Eduardo Virgínio, por e-mail