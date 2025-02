Voz do Leitor, 28/02: Sem capinação há meses em rua de Boa Viagem

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A denúncia do leitor da coluna é na Rua Francisco da Cunha, na Zona Sul do Recife, que cobra da Emlurb a devida limpeza das calçadas

Sem capinação há meses em rua de Boa Viagem

Do mesmo jeito que tem carros da CTTU circulando pelas ruas da capital pernambucana captando recursos para o município, deveria ter uma equipe da Prefeitura do Recife/Emlurb, também, circulando para ver o desmantelo das ruas e avenidas da capital, como: esgotos a céu aberto, falta de recapeamento e pinturas nos asfaltos, falta de podas em árvores, lâmpadas led queimadas, ruas e avenidas com alagamentos frequentes em dias de chuva, mercados públicos sem reformas, galerias entupidas e sem limpeza, praças e canais imundos... E falta de capinação como, por exemplo, na Rua Francisco da Cunha, no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife. Esses são alguns exemplos como Prefeitura precisa melhorar muito.

Wilson Vieira, por e-mail

Sem capinação há meses em rua de Boa Viagem - WILSON VIEIRA / VOZ DO LEITOR

Redução de ônibus nas ruas

Quero registrar que desde a última segunda-feira (24) houve uma redução significativa na circulação de ônibus na região do município de Camaragibe, mais precisamente em Alberto Maia. Está havendo um intervalo maior entre os ônibus e, quando passam, já estão vindo cheios e impossibilitando os passageiros de entrarem e utilizar do serviço de transporte público. Ao conversar com alguns colegas de outras cidades da Região Metropolitana do Recife, verifiquei que eles também perceberam o mesmo problema em suas rotinas diárias de deslocamento. Estou achando que a frota foi reduzida para atendimento das linhas especiais do Carnaval, prejudicando quem precisa do transporte, que já não é bom.

Michael Amaral, por e-mail

Passagem de ônibus para polo carnavalesco

Apesar de elogiar a disponibilidade de ônibus partindo, por exemplo, do Shopping Plaza para o polo carnavalesco de Olinda, achei um absurdo o preço cobrado pelo ônibus - R$ 30,00/pessoa e por dia - afora o valor do estacionamento desses centros comerciais. Veja que se um casal for brincar de 1º de março a 04 de março, terá que desembolsar, só de passagens, R$ 240,00. Ora, fazendo uma comparação com o preço da passagem de ônibus normal (R$ 4,30), o governo estadual majorou a passagem em 7 vezes - o que é um absurdo. E mais, se esse mesmo casal deixar seu carro no estacionamento do Plaza terá que acrescentar mais R$ 14,00/dia. No final, terá um gasto nos quatro dias de R$ 296,00 só com transporte e estacionamento. Uma verdadeira tungada no bolso do já mal tratado usuário do transporte público.

Marco Wanderley, por e-mail

Caos no trânsito do Recife

É inconcebível o desleixo da CTTU com os absurdos praticados pelos veículos que demandam o Colégio Damas. O reiterado ato de bloquear o cruzamento da Avenida Conselheiro Rosa e Silva com a Rua Doutor Malaquias, impedindo o acesso aos bairros da Zona Norte, talvez, escudados nos altos valores dos seus veículos, transformam esses motoristas em infratores graves do Código Nacional de Trânsito. Ademais, nas vias de mão dupla, invadem as faixas opostas ao sentido do colégio, com uma arrogância estúpida. A fragilidade crônica do trabalho da CTTU perdurará por quanto tempo?

Frederico Carvalho, por e-mail

Programa do Leite

Louvável a ampliação do Programa do Leite por parte do Governo do Estado. Quem conhece a realidade da Zona Rural de grande parte dos municípios, sabe da importância desse projeto que beneficia diretamente o pequeno produtor e a população mais carente. Bola dentro de Raquel Lyra.



Fausto Jader, por e-mail



Árvore necessita de poda

Na Rua Hoel Sette, no bairro da Jaqueira, na Zona Norte do recife, as árvores figueiras estão com galhos muito grandes, passando para o lado oposto da rua... Onde passam carros, pessoas e fios de alta tensão, inclusive, com um transformador no poste. Peço a Neoenergia Pernambuco e a Emlurb que façam essa poda com urgência, antes que ocorra algo mais grave.

Izabel Wanderley, por e-mail

Decepção alvirrubra

O Náutico é uma vergonha! Esse clube centenário deveria fechar as portas para poupar a sua grande e sofrida torcida. O jogo de contra o CSA é uma prova inconteste da falência total e absoluta do futebol alvirrubro. Clube liso, completamente sem recursos para formar elencos de qualidade, acho que já deu e deveria viver de suas memórias, quando dava orgulho ao seu torcedor.

Haroldo Maciel, por e-mail

Resposta da Neoenergia

Em resposta ao leitor João Lopes, a Neoenergia Pernambuco informa que enviou uma equipe à Rua Manuel Antônio Ferreira, no bairro do Jiquiá, na Zona Sul do Recife, e promoveu a manutenção da rede elétrica que atende a localidade.

Assessoria de Imprensa