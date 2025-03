Voz do Leitor, 08/03: Escola de referência abandonada em Paulista

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Leitor da coluna denuncia a situação da Escola de Referência do Ensino Médio Professor Arnaldo Carneiro Leal, localizada no bairro de Maranguape l

Escola de referência abandonada em Paulista

Olha a situação da Escola de Referência do Ensino Médio Professor Arnaldo Carneiro Leal, localizada no bairro de Maranguape l, em Paulista. Considerada uma escola de referência, mas que está cheia de mato e lixo, muro quebrado e outros problemas. Os alunos falam que devido ao mato, os mosquitos e maruins tomam conta dentro das salas de aula. Alô, secretaria de Educação. Façam alguma coisa.

Henrique Lotto, por e-mail

Queda de energia em Candeias

A Neoenergia Pernambuco criou o número de whatsapp para diversos serviços, mas não tem a opção para falar com alguém ou registrar ocorrências sobre quedas de energia. Na última segunda-feira (3), a energia elétrica foi interrompida no bairro de Candeias, em Jaboatão dos Guararapes, por quase duas horas - na primeira queda de energia. Depois tiveram outras quatro interrupções de energia de apenas alguns minutos, quase que um pisca-pisca. Isso acabou queimando o ventilador de teto da minha casa.

Omar Kamel, por e-mail

Segurança no Carnaval

Confesso que estava receoso de brincar o Carnaval, mas por onde andei em Pernambuco não vi brigas e arrastões. No Galo da Madrugada houve um princípio de tumulto e, imediatamente, chegaram uns 10 policiais militares para averiguar o que era. Também fui brincar em Olinda e Bezerros... Nas duas cidades me senti seguro a maior parte do tempo.

Tiago Barreto, via redes sociais

Fiação vandalizada

Há vários dias muitos fios estão soltos e pendurados ao longo da calçada da Avenida Rosa e Silva esquina com a Rua Ricardo Hardman, em frente a Farmácia Tradição, no bairro da Jaqueira. Isso pode provocar sérios acidentes com pedestres, carros, ônibus, bicicletas e motos. Além da triste certeza de que nenhuma autoridade está nem um pouco preocupada em acabar com esse vandalismo recorrente.

Izabel Wanderley, por e-mail

Racismo no futebol

Lamentável o milésimo caso de racismo e xenofobia que ocorre nos estádios de futebol contra jogadores brasileiros. Desta vez, o crime ocorreu em Assunção, no Paraguai, numa partida entre Cerro Porteño e Palmeiras, pela Libertadores sub-20. Enquanto as entidades responsáveis pela organização das competições não punirem severamente os clubes pelas atitudes de seus torcedores, esses casos criminosos seguiram acontecendo. É preciso identificar e expulsar os torcedores racistas de toda praça esportiva. Mas, infelizmente, a Conmebol não fará absolutamente nada, já que ela é uma entidade conivente.

Lucas Holanda, por e-mail

Sem anistia

Os responsáveis pelo desaparecimento e morte do deputado Rubens Paiva, que ainda estão vivos, têm que pagar pelas atrocidades que cometeram. Sem benesses jurídicas e tentativas de manter a impunidade. O Brasil livre e democrático exige punição.

Sylvio Belém, por e-mail

Resposta da Neoenergia

Em resposta ao leitor Wesley Veloso, que informou escuridão na Rua Professor Júlio Ferreira, em Boa Viagem, a Neoenergia Pernambuco esclarece que a manutenção e instalação de novos pontos de iluminação pública são de responsabilidade da Prefeitura.

Assessoria de Imprensa