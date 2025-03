Voz do Leitor, 09/03: Placas de sinalização de trânsito apagadas

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Leitor da coluna cobra da CTTU a substituição de placa localizada na Avenida Norte, no bairro da Encruzilhada, na Zona Norte do Recife

Placas de sinalização de trânsito apagadas

A Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) precisa, urgentemente, promover uma ação de manutenção e substituição das placas de sinalização de trânsito na cidade do Recife. São inúmeras que estão apagadas ou vandalizadas, como, por exemplo, esta localizada na Avenida Norte, na parada de ônibus na altura da loja Movida, no bairro da Encruzilhada. Usem a verba arrecadada com as multas para alguma coisa útil para a sociedade.

Antônio Barbosa, por e-mail

Violência



A morte de um comerciante de Igarassu, assassinado por negar fiado a clientes, é triste e revoltante. Mostra como a violência está cada vez mais presente no nosso dia a dia, e como a vida tem sido banalizada. Negar fiado, algo que é um direito do comerciante, jamais deveria resultar em uma tragédia. Isso reflete um problema social grave, onde o desrespeito e a intolerância geram consequências fatais. É triste também ver a incompetência do governo do Estado em não garantir segurança pública, permitindo o aumento desenfreado da violência em Pernambuco.

Mariana Marques, via redes sociais

Cratera perigosa

Alô, Emlurb. Na Avenida Dezessete de Agosto, próximo a parada de ônibus ao lado do Museu do Homem do Nordeste, no bairro do Monteiro, na Zona Norte do Recife, abriu uma enorme cratera no asfalto que vem atrapalhando o fluxo de carros na via. Peço que mandem uma equipe ao local para tapar o buraco, antes que algum motorista desatento perca o pneu ou danifique seu veículo ao cair na cratera.

Patrícia Carvalho, por e-mail

Privatização dos parques públicos

O prefeito do Recife, João Campos, revitalizou todos os parques da cidade - além de construir novos - para agora assinar a concessão dos equipamentos públicos para empresas privadas. Ou seja, dinheiro gasto à toa. Preparem o bolso, nada é de graça. Já vão derrubar a histórica pista de bicicross do Parque da Jaqueira para construir um restaurante para os ricos do bairro. Um absurdo.

Augusto França, via redes sociais

Ausência de placa de Zona Azul

A Zona Azul do Mercado da Madalena está sem a placa sinalizadora. O motorista fica sem as informações como: horário, tipo e delimitação do espaço. Os fiscais já deveriam ter reparado essa falha e solicitado a colocação de outra. Peço a Emlurb e/ou CTTU que faça a devida reposição.

Izabel Wanderley, por e-mail