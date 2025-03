Voz do Leitor, 12/03: Galerias de águas pluviais obstruídas provocam alagamentos em Jaboatão

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Galerias de águas pluviais obstruídas provocam alagamentos em Jaboatão

Não será mais uma fatalidade e sim tragédia anunciada, caso ocorra perdas de vidas humanas no cruzamento da Rua Coronel Kléber de Andrade com a Avenida Ulisses Montarroyos, no bairro de Candeias, em Jaboatão dos Guararapes. Mesmo após diversos apelos e registros de reclamações na ouvidoria da Prefeitura, toda vez que chove esta armadilha se forma e perdura durante dias. Fica aqui o apelo para que o prefeito Mano Medeiros mande urgente substituir os artefatos de cimento quebrados por artefatos novos, maiores e mais resistentes. Urge também a total desobstrução das galerias de águas pluviais que encontram-se totalmente obstruídas nas duas vias.

Fábio Júnior, por e-mail

Galerias pluviais obstruídas provocam alagamentos em Jaboatão - FÁBIO JÚNIOR / VOZ DO LEITOR

Infraestrutura



O município de Jaboatão dos Guararapes é terra onde a Compesa abre buraco em todo canto, mas depois larga lá aberto, sem o mínimo respeito com a população. Além disso, o rodízio de abastecimento é um absurdo. Inúmeras vezes o tal calendário não é cumprido e as pessoas ficam sem água nas torneiras. Os jaboatonenses sofrem diariamente.

José Carlos, via redes sociais

Concessão dos parques públicos

Essa ideia do prefeito do Recife, João Campos, de assinar a concessão dos parques públicos da cidade é um atestado de incompetência. Você não cuida daquilo que você é responsável e foi eleito para isso, e dá para os outros cuidarem e fazerem o que querem. Ou seja, o interesse público vai para as cucuias. Hoje foram os parques, amanhã o que será que o prefeito vai entregar de bandeja para a iniciativa privada?

Vinícius Santos, via redes sociais

Calamidade social

Não podemos aceitar como um “novo normal” a situação de miséria vivida pelos moradores em situação de rua do Recife. São centenas de adultos e crianças vivendo na mais absoluta pobreza, sem emprego, passando fome, sem moradia, vagando dia e noite pelas ruas da nossa cidade, revirando lixo, pedindo esmolas nos sinais, nas portas dos restaurantes e supermercados... Dormindo nas calçadas. De outro lado, não podemos desconhecer as ações de grupos anônimos de pessoas generosas que compram alimentos, fazem o preparo e distribuem sopas e lanches, sempre buscando minimizar a fome deste seguimento social tão sofrido. No entanto, a nossa sociedade precisa estar consciente de que ações desta natureza são muito importantes, mas representam apenas uma pequena gota de alívio neste imenso caos social e que, nenhuma pessoa, grupo social ou governos isoladamente têm condições de resolver, de forma definitiva, este grave quadro social. Para minimizar esta situação de descalabro social, imagino que a Prefeitura do Recife tenha programas assistenciais para dar acolhimento digno a esta população tão carente e desassistida que, diga-se de passagem, cresce numa velocidade impressionante. Urge que a Prefeitura realize novas ações assistenciais, direcionadas a acolher os “invisíveis” das ruas da capital que, além de servir de exemplo para todo o País, poderá fazer com que cada cidadão recifense se questione também sobre o que ele poderá fazer também para ajudar a mudar esta situação.

Paulo Lamego, por e-mail

Impressões do Carnaval

Fui brincar carnaval em Olinda domingo, segunda e terça. Levei comigo alguns turistas do Rio de janeiro e, quando cheguei logo domingo, tive muita decepção e vergonha de ver a entrada da cidade mal tratada, mal cheirosa, com resto de lama e de lixo espalhados pelo asfalto e o rio que cruza a entrada de Olinda não passa de um verdadeiro lixão e de um esgoto a céu aberto. Sem contar que o prédio da Prefeitura estava com a pintura das paredes descascando e até com mofo, com portas e janelas com aspecto de abandono e uma decoração, ao meu ver, que muito deixou a desejar. E o que se salvou? Pelo menos a quantidade de blocos desfilantes foi boa ou, na ausência destes, a Prefeitura colocou pequenas bandas para tocar em pontos estratégicos. Por fim, quero parabenizar o policiamento - da Guarda Municipal e da PM - que contou um efetivo bem distribuído ao longo das ruas e a quantidade de ônibus expressos que ligavam os shoppings à Olinda foi também excelente, apesar de achar o preço salgado.

Marco Wanderley, por e-mail