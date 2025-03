Voz do Leitor, 14/03: Via de acesso à Arena de Pernambuco esburacada

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A denúncia do leitor é no caminho para chegar à Arena para quem vem pelo município de Camaragibe. Além das crateras, alguns trechos não são asfaltados

Alô, Prefeitura de São Lourenço da Mata. O caminho para chegar à Arena de Pernambuco, para quem vem pelo município de Camaragibe, está repleto de buracos e enlameado. Como alguns trechos ainda não são asfaltados, quando chove, a via fica praticamente intransitável. Várias placas informando que o local está passando por obras, mas não se vê nenhum trabalhador. A obra está parada há meses e também há muito lixo espalhado. Peço que o prefeito Vinicius Labanca, ou até mesmo o governo do Estado, possam agir para resolver de uma vez esse problema.

Genival Paparazzi, por e-mail

GENIVAL PAPARAZZI / VOZ DO LEITOR

Mais uma morte de ciclista

Está cada dia mais difícil ser ciclista na cidade do Recife. Infelizmente, nesta quinta-feira (13), mais um trabalhador perde a vida para guerra urbana do trânsito da capital pernambucana. Está na hora de fazer uma campanha educativa que envolva os ciclistas - para respeitarem o espaço dos veículos -, e os motoristas - para que aprendam a trafegar com responsabilidade, respeitando o limite de velocidade e sem invadir áreas exclusivas daqueles que pedalam. Do contrário, em uma intervenção do estado, mais vidas serão perdidas no trânsito do Recife.

Sila Souto, via redes sociais

Relações exteriores da Câmara

A indicação do deputado Eduardo Bolsonaro para a Comissão de Relações Exteriores da Câmara revela uma preocupante subversão dos princípios republicanos que orientam a diplomacia brasileira. Em tempos de fragilidade institucional, tal escolha compromete a defesa da soberania nacional, submetendo os interesses do Estado brasileiro a uma lógica de vassalagem ideológica. A submissão incondicional ao governo de Donald Trump - cujas condutas afrontam valores essenciais da convivência internacional - coloca em risco a dignidade da Nação, reduzindo a política externa a mero reflexo de agendas personalistas. A tradição diplomática do Brasil, fundada no respeito à autodeterminação dos povos e na busca da paz, não pode ser deformada por vínculos familiares ou ambições sectárias. A prevalência desses fatores mina o papel do País como ator relevante no cenário global, expondo-nos à humilhação histórica de sermos coadjuvantes de interesses alheios à nossa própria identidade constitucional.

Luciano de Oliveira, por e-mail

Violência contra aposentados na Argentina

Que os brasileiros possam aprender com os próprios erros e também com os erros dos nossos vizinhos argentinos, que elegeram o despreparado Javier Milei para a presidência do país. É triste ver milhares de idosos aposentados sofrendo com os cortes dos direitos de suas aposentadorias, em meio ao considerável aumento do custo de vida na Argentina. Como se não bastasse o tamanho absurdo, o presidente da extrema-direita ainda ordenou o uso da força policial para reprimir os protestos dos aposentados. As cenas lamentáveis de idosos sendo agredidos refletem como esse governo enxergam a população: como desprezíveis e sem o mínimo respeito.

Rafael Batista, por e-mail

Futebol pernambucano em alta

Parece que o futebol pernambucano está voltando a dar alegrias a seus torcedores. Na última quarta-feira (12), Náutico e Retrô surpreenderam ao se classificaram à terceira fase da Copa do Brasil, eliminando, fora de casa, equipes que estão em divisões superiores: Vitória (Série A) e Atlético-GO (Série B), respectivamente. De quebra, os dois clubes pernambucanos faturaram uma premiação de R$ 2.315.250, cada um, por avançar de fase. Que possam seguir vencendo para reerguer o futebol do nosso estado.

Lucas Holanda, por e-mail

Resposta da Neoenergia

Em atenção à leitora Izabel Wanderley, que informou sobre fios desnivelados na esquina da Avenida Rosa e Silva e a Rua Ricardo Hardman, a Neoenergia Pernambuco informa que enviou uma equipe ao local e promoveu o ordenamento da rede de telecomunicação que estava fora dos padrões técnicos e de segurança.

Assessoria de Imprensa