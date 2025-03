Voz do Leitor, 19/02: Ausência de sinalização de trânsito adequada no Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Ausência de sinalização de trânsito adequada no Recife

Em Pernambuco, a falta de sinalização de trânsito adequada, muitas vezes, leva motoristas a serem multados, especialmente aqueles que estão apenas de passagem pelo Recife. No viaduto da Caxangá, sentido Ceasa, há uma lombada eletrônica de 50 km/h, mas a única placa de aviso fica obstruída pela vegetação. Além disso, quem trafega na faixa da esquerda, pode não enxergar a sinalização caso haja um veículo grande na faixa da direita. Outro problema semelhante ocorre na BR-232... Após a triplicação, um trecho de três faixas se reduz para duas, formando um acostamento sem qualquer placa de sinalização vertical ou horizontal. No entanto, há uma câmera de monitoramento que multa quem trafega por ali, pegando muitos motoristas de surpresa. Como sempre, os órgãos públicos fazendo de tudo para arrecadar com multas.

Valdir Pedro, por e-mail

Ausência de sinalização de trânsito adequada no Recife - VALDIR PEDRO / VOZ DO LEITOR

Morte no trânsito

Mais uma morte no Recife por acidente de moto, desta vez, na BR-101, na altura do bairro do Ibura, na Zona Sul do Recife. Independente de ter sido motorista de aplicativo ou com sua moto particular, o que assusta é o crescente aumento de casos fatais com pessoas que utilizam esse meio de transporte. Andar de moto é muito perigoso, mas no Recife é ainda mais. As autoridades de trânsito precisam urgentemente iniciar uma ação para diminuir esse excesso de acidentes fatais no trânsito da capital.

Fátima Xavier, via redes sociais

Sinalização de trânsito

Gostaria de solicitar encarecidamente a CTTU que sinalizasse um trecho de mão dupla na Rua das Pernambucanas, no bairro das Graças, na Zona Norte do Recife. Não tem placa indicativa e nem sinalização na pista, o que confunde os motoristas que por ali trafegam nas proximidades do Hospital Jayme da Fonte.

Marlon Pierre, por e-mail

Casa construída irregularmente

Na Rua do Petróleo, no bairro de Pau Amarelo, no município de Paulista, tem uma casa (invasão) que fica no meio da rua e dificulta o acesso dos diversos moradores à Avenida Dr. Cláudio Gueiros Leite, causando diversos transtornos aos moradores da região. Peço que as autoridades competentes resolvam esse problema.

Maria Geraldo, por e-mail

Escola abandonada em Paulista

A Escola de Referência em Ensino Médio Professor Arnaldo Carneiro Leão, no bairro de Maranguape l, em Paulista, está cheia de mato e lixo. Os alunos relatam que, por causa do mato, as muriçocas e maruins incomodam bastante durante as aulas, deixando a pele dos estudantes avermelhadas e cheia de caroços. Além disso, o muro caiu e não levantaram ainda. Se essa é considerada uma escola de referência, imagino como estão as outras do município.

Henrique Lotto, por e-mail

Imposto de Renda

São merecedoras de aplausos as medidas anunciadas pelo governo federal, isentando o pagamento do Imposto de Renda para quem recebe salário até R$ 5.000,00 e taxando quem recebe altos dividendos. Além de justas, a medida objetiva enfrentar a brutal concentração de renda vigente no País.

Sylvio Belém, por e-mail