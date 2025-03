Voz do Leitor, 21/03: Semáforo confuso coloca motoristas em perigo

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Denúncia é no cruzamento da Avenida Conselheiro Rosa e Silva com as Ruas Dr. José Maria e Simão Mendes, na esquina do Parque da Tamarineira

Semáforo confuso coloca motoristas em perigo

Gostaria que a CTTU e a Emlurb fizessem um monitoramento nos semáforos do cruzamento da Avenida Conselheiro Rosa e Silva com a Rua Dr. José Maria e Rua Simão Mendes, para melhorar a segurança do tráfego no local. Os veículos que saem da Rua Simão Mendes não têm vez e têm que se arriscar para acessar a Avenida Conselheiro Rosa e Silva, numa verdadeira "roleta Russa". Peço agilidade nesse re-estudo, visto que temos mais um agravante: o Parque da Tamarineira e muitas famílias circulando no local.

Izabel Wanderley, por e-mail

Cartão postal do Recife abandonado

Sempre que falo com alguém de fora que moro no Recife, há uma manifestação reiterada: "ah, a praia de Boa Viagem". Existe um correlação forte entre a capital do Estado e a sua principal praia. Caminho diariamente no calçadão da praia de Boa Viagem, suposto cartão postal pernambucano... Nunca vi a praia tão maltratada. O calçadão está imundo, cheio de lixo e muita areia. Como também a ciclofaixa. Muitos anos atrás havia um carrinho com vassourões e aspirador. A limpeza era ágil e perfeita. Hoje em dia vejo varredores sim, mas de forma muito esporádica e em número reduzidíssimo. Para completar o total descaso, introduziram há bastante tempo um banheiro improvisado num contêiner, bem na saída da Rua Bruno Veloso. Total absurdo. Na sala de visitas da capital pernambucana, pois quem chega pelo aeroporto, irremediavelmente passa pela orla, e vê um contêiner escorado com pedras, e todos os dias sangrando excrementos pelo calçadão e ciclofaixa. Para ponderarmos, tenho apartamento em Brasília, num bairro do Plano Piloto, excelente local: Sudoeste. Apesar de bem maior que o de Recife, o IPTU de lá é 30% menor. Quem conhece a capital federal pode dizer que os serviços oferecidos por cada cidade têm uma diferença abissal. Recife cobra mais e não entrega nada.

Roberto Bezerra, por e-mail

Políticos omissos

Nós pagamos IPTU, impostos embutidos nos preços das mercadorias, imposto de renda retido na fonte, além do imposto anual através do DARF, para manter o salário desses políticos que não saem dos seus gabinetes... Não percorrem pelas ruas para ver a real necessidade da população. Mesmo quando denúncias são feitas nos veículos de comunicação, eles não se dão nem o trabalho de averiguar e, muito menos, resolver ou dar uma resposta para o cidadão.

Lucineide Melo, por e-mail

Educação e segurança deficitárias

Lamentável como a governadora de Pernambuco Raquel Lyra e sua vice-governadora Priscila Krause tratam a educação e a segurança do nosso Estado. Alunos sem fardamento, sem material básico escolar... Sem falar nesses assaltos e arrombamentos nas imediações da Secretaria de Defesa Social. Não temos gestores.



Rômulo Alves, por e-mail

Sistema lento da Unimed Recife

Alô, Unimed Recife: o que está acontecendo com o sistema de vocês? Nos três dias que fui à clínica de fisioterapia nesta semana, o sistema para realizar a liberação do paciente, que precisa colocar a digital, estava fora do ar ou absurdamente lento. Na terça-feira (18), quase não pude entrar na sessão, pois o site estava fora do ar e as funcionárias da clínica - corretamente - não liberaram o acesso. Depois de 30 minutos esperando que foi possível realizar o procedimento de liberação. Já pagamos caro para obter um plano de saúde e ainda somos obrigados a passar por essas dificuldades. Absurdo.

Maria Eduarda, via redes sociais

Imposto de Renda

A proposta de correção da tabela do Imposto de Renda, ao aliviar a carga tributária sobre os mais pobres e incidir de maneira mais incisiva sobre os super salários, é uma medida que está em consonância com os princípios fundamentais tanto da direita quanto da esquerda. Para a direita, a tributação progressiva representa um reconhecimento da necessidade de se garantir uma tributação mais justa e eficiente, evitando excessos que possam prejudicar o crescimento econômico. Para a esquerda, essa proposta se alinha ao compromisso com a justiça social, ao promover a redistribuição da riqueza e assegurar que os mais vulneráveis não sejam sobrecarregados. Essa abordagem, ao buscar um equilíbrio entre as classes, respeita a Constituição Federal e os princípios da dignidade humana e da igualdade, que são pilares do Estado democrático de direito. Portanto, trata-se de uma medida que visa à justiça fiscal, sem descurar do desenvolvimento econômico e social.

Luciano de Oliveira, por e-mail