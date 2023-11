Quinta edição da Feira de Mesa Posta acontece no Mercado da Torre a partir de sexta-feira (10)

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Na feira as pessoas encontram produtos como louças, talheres, tábua para servir frios, petisqueiras, jogos americanos e mais

A partir da próxima sexta-feira (10), terá início a 5ª edição da "Tá na Mesa - Feira de Mesa Posta de Pernambuco". Lá, você poderá encontrar diversos itens para montar uma mesa posta completa.

A feira será realizada entre os dias 10 e 12 de novembro, na Portus Delicatessen, com a participação de 35 expositores. O horário de visitação será das 10h às 20h.

Nesta edição de Natal, a organização promete novidades, a começar pelas promoções. “Teremos jogos americanos a partir de R$2,50 a unidade”, avisa a organizadora Denise Lucena. A lista completa dos expositores já confirmados está no Instagram oficial do evento (@feiramesapostape).

A Feira de Mesa Posta de Pernambuco é um evento gratuito e aberto ao público em geral. A organização pede apenas que o visitante leve doações para uma instituição beneficente. Nesta edição, as doações sugeridas são de materiais escolares, como lápis de cor, tinta guache, papel e caderno, que serão destinados a crianças de uma creche assistida pelo Projeto Dorcas” (@projetodorcas.empreendedora).

O projeto incentiva o empreendedorismo como forma de melhorar a autoestima e oferecer uma possibilidade de renda a mulheres em situação de vulnerabilidade social.

A “Tá na Mesa” é voltada para quem curte a prática de mesa posta e também para quem não tem esse hábito, mas quer receber durante encontros de família e de amigos.

Na feira as pessoas encontram produtos como louças, talheres, tábua para servir frios, petisqueiras, jogos americanos e sousplats, além de artigos de decoração, como arranjos florais, velas e objetos de mesa. Profissionais das áreas de eventos, restaurantes e hotéis também encontrarão novidades e tendências em produtos para o serviço completo de mesa, além de poderem fazer contatos com fornecedores e outros profissionais do setor.

Em sua 5ª edição a feira terá um novo espaço para palestras, com três ambientes. Será coordenado pelo gastrônomo Antonio Nogueira e receberá o nome “Nogueira e Nozes”.

Antonio vai conduzir bate papos com nutricionista, psicóloga, chef, especialista em mesa posta.

SERVIÇO

5ª EDIÇÃO “TÁ NA MESA” - FEIRA DE MESA POSTA DE PERNAMBUCO

DATA: 10,11 E 12 DE NOVEMBRO -

LOCAL: MEZANINO DA PORTUS DELICATESSEN - MERCADO DA TORRE (Rua José Bonifácio, 747,Torre - não confundir com Mercado da Madalena!!)