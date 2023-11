Jornalistas do JC são homenageados na Câmara do Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Os jornalistas do Jornal do Commercio Emannuel Bento e Cinthya Leite, e o fotógrafo Guga Matos, foram homenageados na noite desta terça-feira (7), na Câmara Municipal do Recife, como comunicadores, influenciadores de mídias sociais e fotógrafos que “orgulham o Estado de Pernambuco”. A solenidade foi proposta pelo vereador Ebinho Florêncio (Podemos).

"Nossa homenagem de hoje tem o perfil do respeito por todos os que elegem a comunicação como seu foco e objetivo de vida. A Comunicação Social é uma ciência social que investiga processos de relações interpessoais, com o objetivo de estudar os efeitos de comunicação de massa”, disse o vereador Ebinho Florêncio. "É uma ferramenta essencial em todas as profissões e figura como parte da vida de todo ser humano. Orgulho de estar reconhecendo publicamente os grandes profissionais que se encontram hoje aqui na Casa de José Mariano", complementou o autor do requerimento.

CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE CONCEDE MENÇÃO HONROSA AOS COMUNICADORES INFLUENCERS E FOTOGRAFOS VEREADOR EBINHO FLORÊNCIO - JAILTON JR./JC IMAGEM

A solenidade foi presidida pelo vereador Victor André Gomes (União Brasil), que compôs a mesa de honra com o vereador autor do requerimento; o defensor público Geral de Pernambuco, Henrique Seixas; o subdefensor público Geral de Pernambuco, Clodoaldo Batista; o presidente do Sindicato dos Corretores de Seguro (Sincor Pernambuco), Carlos Valle;o diretor de Governança Ambiental e Social do Grupo Ser Educacional, Sérgio Murilo Junior; e o compositor comunicador Jota Michiles.

Ao todo, 77 profissionais jornalistas, locutores e pessoal de mídia receberam os certificados de reconhecimento pelo trabalho de para fornecer aos cidadãos recifenses as informações claras, objetivas e verdadeiras, como também entretenimento para o público, além de lidarem com as tecnologias da informação, que são importantes canais para uma estratégia de marketing digital.