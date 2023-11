Fundaj promove o "VI Seminário Pesca Artesanal e Sustentabilidade Socioambiental". Veja programação

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Seminário tem o apoio do Ministério da Pesca e Aquicultura e será realizado de 8 a 10 de novembro, na Sala Aloísio Magalhães, campus Ulysses Pernambucano da Fundaj, no Derby

A Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj), por meio do Centro de Estudos em Dinâmicas Sociais e Territoriais (Cedist) da Diretoria de Pesquisas Sociais (Dipes) realizará o "VI Seminário Pesca Artesanal e Sustentabilidade Socioambiental: dialogando com a agroecologia".

O seminário tem o apoio do Ministério da Pesca e Aquicultura e diversas instituições parceiras e será realizado de 8 a 10 de novembro, na Sala Aloísio Magalhães, campus Ulysses Pernambucano da Fundaj, no Derby, em Recife-PE.



O evento pretende reunir estudiosos e representantes de instituições que lidam com questões relacionadas ao tema, gestores públicos, agentes não-governamentais e representantes de comunidades pesqueiras e de comunidades que desenvolvem atividades de base agroecológica no contexto de áreas associadas a territórios pesqueiros, para debater aspectos ligados à pesca artesanal em suas múltiplas dimensões, em diálogo com a agroecologia.

O Secretário Nacional de Pesca Artesanal, Cristiano Ramalho, marcará presença e observa que o evento já nasceu com marcas relevantes, pois é uma referência no debate sobre o tema no Brasil.

"A Fundação Joaquim Nabuco, como parceira fundamental, potencializa uma rica discussão, especialmente neste momento histórico em que a gente vive, pois exige uma reconstrução coletiva do Estado Brasileiro, uma reorganização do debate democrático, e um olhar voltado às questões do desenvolvimento sustentável. Esse Seminário se insere nisso: um tema atual sem fugir das questões históricas", afirma.

Confira a programação:

8 de novembro

14h - Credenciamento

15h às 17h - Mesa de Abertura: Fundaj, instituições parceiras e representantes pescadores/as e agroecologia

17h30 - Apresentação cultural

18h30 - Lanche



9 de novembro

Manhã

8h às 9h - Credenciamento (continuação)

8h30 às 12h - Painel 1: Pesca Artesanal e Sustentabilidade Socioambiental: Dialogando com a Agroecologia

Tarde

14h às 14h30 - A Pesca Artesanal no Acervo Iconográfico da Fundaj

14h30 às 17h30 - Painel 2: Pesca Artesanal e Agroecologia para a Segurança e a Soberania Alimentar

19h - Abertura da Exposição Pesca Artesanal (*)

(*) A exposição acontecerá na Galeria Valdemar Valente, campus Gilberto Freyre da Fundaj

Avenida 17 de Agosto, 2187, Casa Forte.

10 de novembro

Manhã

8h30 às 12h - Roda de Conversa: Relatos de experiências relativas à associação Pesca Artesanal e Agroecologia

Tarde

14h às 17h - Painel 3: O que e como fazer para acontecer o diálogo entre a Pesca Artesanal e a Agroecologia

17h - Encerramento