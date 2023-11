Ônibus escolar tem problema mecânico e colide com carros em Palmares

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Um acidente no trânsito assustou os moradores do município de Palmares, na Mata Sul Pernambuco, no final da tarde desta quarta-feira (8). Um ônibus escolar municipal teria apresentado falha mecânica (perdeu os freios) quando descia a Avenida Frei Caneca, próximo ao pontilhão, no centro da cidade, e acabou colidindo com outros três veículos.

Nos vídeos que circulam nas redes sociais, as imagens são impressionantes. Um dos carros atingidos chegou a capotar e só parando em cima da calçada, destruindo algumas barras de concreto e o meio fio.

Apesar do forte impacto provocado pelo ônibus desgovernado, as pessoas que estavam nos carros atingidos não ficaram feridas gravemente. De acordo com informações obtidas pela reportagem do JC, apenas uma mulher precisou ser levada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital Regional para avaliação e exames.



Em nota enviada pela Prefeitura de Palmares, através da Secretaria Municipal de Educação, "o ônibus escolar estava vazio no momento do acidente e em velocidade normal, seguindo todas as regras de trânsito e o motorista é devidamente habilitado e com curso de transporte escolar".

Ainda de acordo com o comunicado, "o referido ônibus, assim como toda a nossa frota escolar municipal, passa periodicamente por manutenção e a revisão estava em dia. Lamentavelmente um problema mecânico ocasionou o acidente. Ressaltamos que todos os envolvidos estão sendo assistidos".