Programações e decorações natalinas começam a ganhar as ruas do Recife

O Recife já se prepara para celebrar o ciclo natalino espalhando luzes, cores e tradições da cultura popular pela cidade, para abrir alas e sorrisos para receber o futuro da esperança que a cidade e a humanidade não podem deixar de ser. Com o tema “Natal que Ilumina”, a festa preparada pela Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Cultura e da Fundação de Cultura Cidade do Recife, tomará conta de toda a capital pernambucana, já a partir deste mês de novembro, com atividades formativas e programação cultural gratuita e aberta ao público.

LUZES E MAGIA PARA OS RECIFENSES

O período promete muita luz e magia para os recifenses, de acordo com o prefeito João Campos. “A gente anuncia a nossa decoração natalina, que no mês de novembro já vai estar ativa, funcionando. Na Agamenon vai ter uma árvore com 40 metros de altura e vamos fazer muita iluminação e decoração no centro do Recife. Na avenida Rio Branco, por exemplo, vai ter uma vilinha de Natal, túnel de iluminação, presépio. Vamos também para o Segundo Jardim da Avenida Boa Viagem. Na Praça do Arsenal vai ter orquestra sinfônica”, ressalta João Campos.

A festa reunirá brincantes e públicos para confraternizações e atividades, protagonizadas por algumas das mais bonitas e antigas tradições culturais nordestinas, como pastoris, bois de Natal e reisados, que espalharão a alegria azul e encarnada do ciclo por treze polos: Parque da Macaxeira e novo Parque das Graças, Dona Lindu e Segundo Jardim, todas as seis RPAs da cidade, Pátio de São Pedro, além de Praça do Arsenal e Avenida Rio Branco, que, assim como aconteceu no São João, vai se enfeitar toda para a festa, com direito a vila natalina cenográfica, túnel de luz, árvore de Natal, presépio e palco.

ÁRVORE DE NATAL NA AGAMENON MAGALHÃES

Na Agamenon Magalhães, a grande árvore de natal terá 40 metros de altura. Dentro de sua estrutura, outra grande novidade: no centro do cone luminoso, haverá um presépio, com as figuras de José, Maria e do menino Jesus, que se movimentará em círculos, para assegurar visibilidade e encantamento às duas faixas da via. Ao longo da avenida, das imediações da Caixa Econômica até o Hospital Português, serão distribuídos elementos coloridos e luminosos, sobre o canal, nas árvores e postes.

ATRAÇÕES NA ZONA SUL E CENTRO DO RECIFE

Em Boa Viagem, a decoração concebida pelo poder público municipal acenderá a magia natalina nos três jardins, com elementos de chão, cordões e arcos luminosos, estrelas, bolas e pendentes, além de grandes estruturas vazadas, como anjos e bolas de Natal, para a população interagir com os elementos.

Haverá árvores natalinas com cerca de 15 metros de altura na Rio Branco, no Segundo Jardim, no Parque da Macaxeira, no Dona Lindu e no Parque das Graças, que vai ganhar ainda decoração completa, com elementos de chão interativos, além de túnel iluminado e presépio.

Na Rio Branco, a magia natalina fará morada: repetindo o grande destaque da decoração junina, será montada uma vila cenográfica com 13 casas, cobertas por um céu estrelado por cordões luminosos, com fachadas coloridas pelo verde e vermelho natalino. A via ganhará ainda túnel luminoso em formato de árvore natalina, além de presépio e palco para apresentações, que ficará na base da árvore de Natal, no final da rua, perto do Marco Zero.

No meio da via, quem vai dar expediente é o Bom Velhinho, que receberá os pequenos recifenses para fotos e votos natalinos, sentado aos pés de uma segunda árvore natalina, que será montada na altura da esquina com a Rua do Apolo.