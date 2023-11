45ª edição da Festa da Vitória Régia começa, no bairro de Casa Forte

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A 45ª edição da Festa da Vitória Régia começou nesta sexta (10), em Casa Forte, na Zona Norte do Recife. A festa segue até o domingo (12), com atrações culturais, na praça do bairro. Tradicional evento promovido pela Matriz de Casa Forte, a Festa da Vitória Régia foi reconhecida neste ano, pelo prefeito do Recife, como Patrimônio Cultural Imaterial do Recife. A lei sancionada estará publicada no Diário Oficial da cidade deste sábado (11).



PROGRAMAÇÃO DA VITÓRIA RÉGIA

Dividida em polos Cultural, Infantil, Baby, Boteco, Gastronomia e Economia Criativa, a festa começou logo após a celebração da missa na Matriz de Casa Forte.

A primeira atração da noite foi o balé e teatro da Casa da Criança, vindo em seguida o tradicional Pastoril. A Banda Som da Terra, Rafa Cout e Maestro Spok, fechando a primeira noite musical.

A programação deste sábado (11) começa mais cedo, às 16h, encerrando-se à meia-noite. No palco passarão: Pastoril, Quinteto Violado, Victor Camarote e Benil. O domingo (12), historicamente das crianças, tem programação a partir das 8h.

MUDANÇAS NO TRÂNSITO

A Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) montou um esquema especial de trânsito para acompanhar a programação da 45ª Festa da Vitória Régia. A operação começou nesta sexta-feira (10) às 13h e segue até o domingo dia (12), às 23h.

Os condutores que vêm da Avenida Dezessete de Agosto não poderão acessar a Rua da Praça de Casa Forte. Eles deverão seguir em frente, entrar na Estrada das Ubaias, em seguida na Estrada do Encanamento, depois na Rua Jerônimo de Albuquerque para ter acesso à Praça de Casa Forte. Haverá desvio, ainda, pela Rua Visconde de Ouro Preto, que terá sentido de circulação invertido para garantir a mobilidade dos veículos que seguem pelo entorno da Praça de Casa Forte em direção à Avenida Dezessete de Agosto.

Ao todo, um efetivo com 40 agentes e orientadores de trânsito estará diariamente na área. A Central de Operações de Trânsito (COT) estará de plantão por 24h para monitoramento dos principais corredores viários da cidade. Em caso de dúvidas, os cidadãos podem acionar a CTTU pelo teleatendimento, gratuito e 24h, no número 0800.081.1078.