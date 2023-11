STU: Recife celebra os campeões do Skate Total Urbe

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Kalani Konig venceu a etapa do Recife, e Augusto Akio foi o campeão do torneio nacional masculino

No final da manhã do domingo (12), recifenses e turistas que vibram com o universo das pranchas sobre quatro rodas estiveram na Arena Skate, no Cais da Aurora, no bairro de Santo Amaro, para acompanhar a final do campeonato de Skate Total Urbe (STU).

Kalani Konig, na categoria Park, foi o campeão desta última etapa do circuito brasileiro. Com nota 8,9, o catarinense ficou em primeiro lugar. Mas quem levou o título nacional foi Augusto Akio, campeão da temporada, que na etapa no Recife recebeu nota 8,8.

O prefeito João Campos viu de perto a competição e destacou o trabalho da Prefeitura do Recife para receber o evento na cidade.

“Alto nível essa final do STU, park masculino, é impressionante. Está sendo transmitido ao vivo para o Brasil inteiro. É fantástico a gente poder trazer isso para o Recife. A Prefeitura do Recife teve a iniciativa de captar o evento pelo segundo ano consecutivo e trouxe a elite do skate nacional que também é do mundo. O evento está acontecendo no Recife e sendo transmitido para o Brasil e para o mundo”, destacou João Campos.

A final do Park feminino acontece na tarde deste domingo, assim como a final do Paraskate Street e também o Street feminino. No final do dia, será a vez do Street masculino.

Em paralelo à programação esportiva, no palco montado no complexo, o URB Music Tour ocorrerá a partir das 18h30 deste domingo. A Banda Eddie, com as participações de Karina Buhr e da Orquestra de Frevo do Babá, vão encerrar o line-up do URB Music Tour.