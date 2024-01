Unicap realiza o Colóquio Internacional de Educação Básica e Superior na sede da instituição

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Evento acontece na próxima sexta-feira, 26 de janeiro, no auditório da Universidade Católica de Pernambuco.

A Universidade Católica de Pernambuco junto com o Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras (CRUB) promove na próxima sexta-feira, 26/01, às 15h, o I Colóquio Internacional da Educação básica e superior de 2024 na sede da instituição de ensino localizada na R. do Príncipe, 526 - Boa Vista, Recife-PE.



O reitor da UNICAP, padre Pedro Rubens é também presidente do Conselho de Reitores e estará presente no evento para discutir com os convidados e toda a comunidade acadêmica presente, o futuro da educação no País.

O reitor da Universidade Católica de Pernambuco, padre Pedro Rubens - Arthur Borba/JC Imagem

Com o tema "uma relação a reinventar", o evento tem como Conferencista Convidado o Cardeal José Tolentino de Mendonça, prefeito do dicastério da educação e cultura do Vaticano, além de professor, poeta, ensaista, e ex-vice-Reitor da Universidade Católica Portuguesa.



O evento, que acontece presencialmente no auditório XXX da Unicap, é gratuito e aberto ao público. Estarão presentes no Colóquio o Ministro da Educação - MEC, Camilo Santana, a Ministra da Ciência, Tecnologia e Educação - MCTI, Luciana Santos e o Presidente do Conselho Nacional de Educação - CNE, Luiz Curi, que irão participar das sessões temáticas.

Durante a conversa, os convidados irão tratar sobre os diversos desafios que acompanham a educação básica e superior, no Brasil e no mundo, e ainda, elencar quais as estratégias adotadas para que, cada vez mais, o País evolua tendo a educação como principal ferramenta de transformação, sobretudo, social.

Após o evento, o Cardeal José Tolentino realizará sessão de autógrafos.

Confira a programação do evento

15h Agenda 1 - Cardeal José Tolentino de Mendonça e Ministro Camilo Santana - MEC

- Cardeal José Tolentino de Mendonça e Ministro Camilo Santana - MEC 16h Agenda 2 - Ministra Luciana Santos - MCTI e Presidente do Conselho Nacional de Educação Luiz Curi - CNE

- Ministra Luciana Santos - MCTI e Presidente do Conselho Nacional de Educação Luiz Curi - CNE 16h40min - Diálogo com os participantes

Diálogo com os participantes 17h10min - Coquetel de Encerramento

O evento é gratuito e destinado a todas as pessoas que atuam nos diversos segmentos da educação. Para quem deseja participar do Colóquio, pode realizar a inscrição prévia aqui

Mais informações podem ser conferidas no site https://www.crub.org.br/

Tolentino, como é conhecido o escritor tem grande destaque na educação superior, no ensaio de reflexão teológica e filosófica e na poesia. As suas publicações são muito conhecidas no Brasil, dentre elas:

[1] Se eu quiser falar com Deus, 1996 (textos pastorais) - Paulinas Editora;

[2] A leitura infinita: Bíblia e Interpretação, 2008 (ensaio) - Paulinas Editora;

[3] Pai-nosso que estais na terra, 2011 (ensaio) - Paulinas Editora;

[4] O Elogio da Sede, 2018 (ensaio) - Quetzal

Além do texto dos exercícios espirituais do retiro de Quaresma do Papa e da Cúria Romana.