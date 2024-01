Artistas pintam esculturas do Galo da Madrugada que serão instaladas no Centro do Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Peças serão colocadas ao longo do percurso da corrida que acontecerá no próximo domingo (28), no Viva Guararapes

Artistas participarão, nesta segunda-feira (22), de uma ativação cultural com grafitagem de duas esculturas gigantes do Galo da Madrugada para marcar a realização de uma corrida que acontecerá no Viva a Guararapes, no próximo domingo (28).

A 1ª Corrida do Galo da Madrugada, como foi batizada, será disputada nas categorias masculina e feminina de 5km e 10 km, na área central do Recife. Além do troféu, os três atletas melhores colocados na categoria geral 10 km, receberão uma premiação em dinheiro. Clique aqui para ler o regulamento e se inscrever.

A disputa é organizada pela empresa Tampa Entretenimento, com apoio do Recentro e da Secretaria de Esportes do Recife.



Um total de três novas esculturas serão grafitadas e outras nove serão repintadas por 11 artistas. As peças serão instaladas ao longo do percurso da competição e, posteriormente serão redistribuídas em equipamentos culturais do centro da cidade visando destacar a importância dos locais para o Carnaval do Recife.

PROJETO

O projeto "Esculturas de Galo Gigante" consiste na grafitagem de esculturas gigantes, que medem três metros por três metros do bico a calda, alusivas ao tradicional Galo da Madrugada.

As obras serão grafitadas por artistas do Centro agregando o valor de sua arte às esculturas. O galo celebra a cultura do carnaval do Recife e tornou-se um símbolo da folia e efervescência da cidade.

"Essas esculturas são verdadeiras obras de arte a céu aberto e serão instaladas em pontos estratégicos do nosso centro histórico como um lembrete do quão importante é esse festejo para a cidade", disse a gestora do Recentro, Ana Paula Vilaça.

Os pontos onde as esculturas serão distribuídas no percurso da corrida que é o mesmo da rota do Carnaval:

Praça Sérgio Loreto;

Casa do Carnaval - Pátio de São Pedro;

Paço do Frevo - Praça do Arsenal;

Marco Zero;

Av. Rio Branco;

Praça Joaquim Nabuco;

Rua da Moeda;

Praça do Diário;

R. Nossa Senhora do Carmo;

Ponte Duarte Coelho;

Avenida Guararapes;

Cais da Alfândega.