Instituto Dom Helder Câmara receberá investimento para manutenção das atividades

Convênio com a Prefeitura do Recife, assinado neste domingo (21), promete dar mais atenção ao acervo do arcebispo emérito de Olinda e Recife

Um convênio assinado neste domingo (21) prevê o investimento de R$ 300 mil, ao longo de um ano, para a manutenção das atividades e de preservação de todo o acervo do Instituto Dom Helder Câmara (IDHeC), que está completando 40 anos.

Todo o acervo material e intelectual da vida pessoal, eclesiástica e da obra do arcebispo emérito de Olinda e Recife, Dom Helder Câmara, estará aberto ao público recifense e de outras regiões que visitam o Estado. Além disso, serão cedidos bibliotecários, historiadores e profissionais focados em desenvolvimento de projetos para que o Instituto participe ativamente de editais voltados para a cultura.

O acordo, cuja responsabilidade será da Fundação de Cultura da Cidade do Recife, foi assinado durante cerimônia eucarística na Igreja Nossa Senhora das Fronteiras, no bairro da Boa Vista, com a presença do prefeito João Campos e da ministra da Ciência, Tecnologia e Inovações, Luciana Santos.

"Dom Helder foi uma testemunha prática do Evangelho de Jesus Cristo, então não poderia deixar de estar aqui hoje, representando a nossa cidade, para garantir a preservação de todo o seu legado, sua manutenção e dar prioridade a isso", declarou o prefeito, após a assinatura do convênio.

"A parceria entre o Instituto Dom Helder Câmara e a Prefeitura é muito feliz e fundamental para a manutenção do memorial, a manutenção de todos os seus escritos, legados, livros, discursos, filmes, como também são permanentes", afirmou Virgínia Augusta Castellar, representante do IDHeC.

ATIVIDADES CULTURAIS

O acordo prevê ainda a realização de cursos, oficinas, simpósios, estudos, capacitações, treinamentos, pesquisas, visitas de servidores e outras atividades sobre a obra e vida de dom Helder Câmara e temas correlatados.

"O acervo é riquíssimo e contém vídeos, escritos e os bens pessoais de Dom Helder, o que faz necessário preservar, acima de tudo, a memória e toda a vida do arcebispo que foi dedicado aos mais humildes, à igreja e aos pobres", disse Marcelo Canuto, presidente da Fundação de Cultura da Cidade do Recife.

DOM HELDER E O INSTITUTO

Dom Helder Pessoa Câmara nasceu em Fortaleza, no Ceará, em 7 de fevereiro de 1909 e faleceu no Recife, em Pernambuco, em 27 de agosto de 1999. Foi um bispo católico, arcebispo emérito de Olinda e Recife. Um dos fundadores da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e grande defensor dos direitos humanos durante a ditadura militar no Brasil.

Pregava uma igreja simples, voltada para os pobres, e a não violência. Por sua atuação, recebeu diversos prêmios nacionais e internacionais. Foi o brasileiro por mais vezes indicado ao Prêmio Nobel da Paz, com quatro indicações. O religioso está sepultado na Catedral da Sé, em Olinda.

O Instituto está localizado na antiga residência do arcebispo emérito de Olinda e Recife, no prédio anexo à Igreja das Fronteiras, na Rua Henrique Dias, na Boa Vista. Entre o conjunto das obras estão atos litúrgicos bastante procurados por fiéis, batinas, cálices, condecorações, óculos, manuscritos, prêmios, títulos e fotografias. Mil peças estão em exposição.

Há móveis e utensílios usados por dom Helder no tempo que viveu por lá (1968/1999). Escrivaninha, mesa, cadeiras, rede, quadros, esculturas sacras. No andar superior, um painel mostra a linha do tempo do religioso, desde o nascimento em Fortaleza até o dia de sua morte no Recife, em 1999.