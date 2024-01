Unicap entrega título de Doutor Honoris Causa ao Cardeal Dom Tolentino nesta quinta-feira (25)

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A Universidade Católica de Pernambuco (Unicap) vai conceder o título de Doutor Honoris Causa ao Cardeal Dom José Tolentino de Mendonça. O evento acontece nesta quinta-feira (25), às 16h, no auditório G2 da Unicap. Professor visitante da Católica, Dom Tolentino é poeta, ensaísta, filósofo e teólogo português com diversos livros publicados. Este será o primeiro título de Doutor Honoris Causa concedido a ele no Brasil.



Tolentino é prefeito do Dicastério para a Cultura e a Educação da Cúria Romana, um cargo equivalente ao de ministro, já que o Vaticano é um Estado independente.

Antes de ser nomeado como prefeito do Dicastério, Dom Tolentino foi diretor da Biblioteca Apostólica Vaticana e Arquivista. No final do ano passado, ele foi o vencedor do Prêmio Pessoa 2023, uma iniciativa do semanário Expresso e da Caixa Geral de Depósitos que visa reconhecer a atividade de pessoas portuguesas com papel significativo na vida cultural e científica do país.

Os membros do júri consideraram que Tolentino de Mendonça é “uma das vozes fundamentais da poesia contemporânea portuguesa e europeia”, que, além das suas funções eclesiásticas, tem se destacado “no ensino universitário, no ensaio de reflexão teológica e filosófica e na poesia”.

RELAÇÃO DO CARDEAL COM A UNICAP

A relação de Dom Tolentino com a Unicap vem desde 2009 quando ele começou a dar cursos e ministrar palestras na Universidade. Em agosto de 2015, por iniciativa do Reitor da Unicap, Padre Pedro Rubens, a Universidade, em parceria com a Editora Paulinas, lançou o primeiro livro de Tolentino no Brasil: “A Leitura Infinita – A Bíblia e a sua interpretação”.

Em 2017, Dom Tolentino voltou à Unicap para lançar o livro “Libertar o Tempo”. O lançamento contou com a presença do jurista e imortal da Academia Pernambucana de Letras, José Paulo Cavalcanti Filho,

Dos nove livros do Cardeal editados no Brasil, três foram lançados pela Unicap (“A Leitura Infinita – A Bíblia e a sua interpretação”, “A Construção de Jesus” e “Libertar o Tempo”).

CONHEÇA O CARDEAL

Dom José Tolentino de Mendonça nasceu em Machico, no Arquipélago da Madeira. O também exegeta foi ordenado padre em 1990 e realizou seu doutorado em Teologia Bíblica. Ganhador de mais de dez prêmios por sua obra literária, Tolentino Mendonça foi condecorado com o grau de Comendador da Ordem de Sant’lago da Espada por Aníbal Cavaco Silva, presidente da República de Portugal, em 2015.

Também é professor e foi vice-reitor da Universidade Católica Portuguesa até a sua nomeação episcopal em junho de 2018 e, na mesma universidade, atuou como diretor da Faculdade de Teologia.

Confira os livros do religioso publicados no Brasil:

Elogio da sede - (Ed. Paulinas) 2018

A Construção de Jesus: a dinâmica Narrativa de Lucas – (Ed. Paulinas & Unicap) 2018

Libertar o tempo. Para uma arte espiritual do presente – (Ed. Paulinas) 2017

Um Deus que dança: itinerários para a oração (Ed. Paulinas) 2016

A mística do instante: O tempo e a promessa (Ed. Paulinas) 2016

A Leitura Infinita: Bíblia e Interpretação (Ed. Paulinas & Unicap) 2015

Nenhum Caminho será longo (Ed. Paulinas) 2013

Pai nosso que estás na terra. O Pai-nosso aberto a crentes e não crentes (Ed. Paulinas) 2013

O tesouro escondido: Para uma busca interior - (Ed. Paulinas) 2012