Recife abre inscrições para prédios que querem receber megamurais de arte

A Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria Executiva de Inovação Urbana, abriu inscrições para quem quiser cadastrar seus prédios para receber um megamural. O cadastro pode ser feito por moradores de edifícios com fachadas cegas, ou seja, sem janelas, até dia 15 de abril de 2024.

Os interessados em participar podem preencher o formulário online disponível no link da bio do @inovacaourbana ou no site https://bit.ly/megamuraisrecife.

A equipe responsável pela execução dos megamurais analisará as inscrições e agendará as visitas técnicas, desde que o edifício atenda aos critérios prévios, tais como a ausência de abertura na fachada, acesso à cobertura do edifício e uma empena com tamanho mínimo de 200m².

"Queremos que todo recifense saiba que pode contribuir para o embelezamento da cidade através da arte urbana. É só o síndico autorizar que a gente faça uma vistoria técnica e, se for viável, já liberamos para os artistas. Já entramos em contato com muitos edifícios, mas não obtivemos sucesso e temos muitos projetos lindos esperando a liberação dos prédios. Os megamurais têm se tornado verdadeiros cartões-postais para a cidade, além de revitalizarem a fachada dos edifícios", ressaltou a Secretária Executiva de Inovação Urbana, Flaviana Gomes.

MEGAMURAIS

Desde 2023, o Recife tem ganhado ainda mais cor e arte com a chegada de seis novos megamurais na cidade, que prestam homenagem às nações de maracatu, ao frevo, ao coco e ao brega, exaltando figuras emblemáticas como Naná Vasconcelos, Aurinha do Cocô e Reginaldo Rossi.

A iniciativa é fruto do primeiro edital público de Pernambuco, promovido pela Prefeitura do Recife através da Secretaria Executiva de Inovação Urbana. O tema do edital, 'Recife Cidade da Música', busca celebrar a vocação da cidade para esta linguagem artística e o ingresso do Recife na Rede de Cidades Criativas da UNESCO, na categoria de música.

EDITAL MEGAMURAIS

Ao todo foram classificados 24 projetos que retratam através da arte o tema “Recife Cidade da Música”, onde dois deles estão concluídos e um está em andamento. A contratação para execução dos megamurais depende da disponibilidade de realização e capacidade técnica do proponente conforme exigência do edital, bem como à disponibilidade orçamentária durante o tempo da vigência.

O valor pago pelos serviços prestados é de R$ 75 mil, correspondente ao tamanho padrão da empena de 200 (duzentos) a 400 (quatrocentos) metros quadrados - ficando sob a responsabilidade do proponente credenciado a totalidade dos custos referentes ao planejamento e a execução das intervenções artísticas em empenas cegas (fachadas sem aberturas) de edifícios de visibilidade pública no Recife.