Estado celebra contrato de 50 beneficiários para compra de imóveis em Jaboatão

Nesta segunda-feira (18), o Estado celebrou as primeiras 50 assinaturas de contratos de compra do Residencial Novo Curado, localizado em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife. A cerimônia aconteceu na Superintendência da Caixa Econômica Federal (CEF), em Santo Amaro, no Recife.

Os contratos fazem parte do programa Morar Bem - Entrada Garantida, oferecido pelo Governo do Estado. “Eu já tentei comprar minha casa antes, mas nunca consegui porque minha renda era sempre muito baixa para dar entrada. Agora eu digo para que nunca desistam dos seus sonhos, porque eu consegui realizar o meu”, disse Wanessa da Silva, de 34 anos.

A assinatura contou com as presenças da governadora, Raquel Lyra, e da vice, Priscila Krause. “O Governo de Pernambuco vem trabalhando, desde sempre, para garantir uma política habitacional verdadeira no nosso Estado", disse Raquel.

O programa Morar Bem - Entrada Garantida subsidia até R$ 20 mil uma entrada para o imóvel. "Estamos estimulando a construção civil em Pernambuco, gerando emprego e renda, garantindo o sonho da casa própria para muita gente, como hoje estamos fazendo para 50 famílias”, ressaltou a governadora.

As famílias beneficiadas têm renda de até dois salários mínimos. A obra do Residencial Novo Curado ainda será iniciada, sendo financiada pela Caixa Econômica Federal, agente operador do Minha Casa Minha Vida do governo federal e parceiro do Morar Bem PE.

O prazo contratual da Caixa para a entrega do residencial é de 36 meses. “A gente não tinha, em Pernambuco, uma demanda de produtos para essa faixa de renda, de até dois salários mínimos, que compõem fortemente o nosso déficit habitacional. As famílias saem do aluguel para pagar, aproximadamente, o valor que já pagavam, mas agora na sua casa própria. E nesses contratos de hoje, mais de 60% será para beneficiárias mulheres”, registrou a secretária de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Simone Nunes.

No Minha Casa Minha Vida Faixa 1 (renda de até dois salários mínimos), o subsídio do governo federal pode atingir R$ 55 mil. Com a Entrada Garantida do governo do Estado, a família receberá outro complemento de R$ 20 mil. “A iniciativa do Governo de Pernambuco integrada ao programa Minha Casa Minha Vida traz essa realização fantástica, que além de gerar emprego e renda, promove moradia aos que mais precisam”, disse o superintendente da Caixa Econômica Federal em Pernambuco, Paulo Nery.

Residencial Novo Curado

O Residencial Novo Curado terá 320 unidades habitacionais, em oito blocos. São apartamentos a partir de 44 m². Do total, 280 unidades vão para o programa Morar Bem PE.

Os contratos assinados nesta segunda-feira são chamados de assinaturas de demanda mínima, que, neste caso, foram garantidas pelos beneficiários do Morar Bem. Este é um requisito que a CEF exige para liberar o financiamento de um empreendimento imobiliário que ainda está em construção ou em lançamento.

É uma garantia de que o empreendimento tenha viabilidade econômica e financeira. O percentual de demanda mínima pode variar de 30% a 70% do total de unidades do empreendimento.