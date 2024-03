Defesa Civil nacional reconhece situação de emergência em 93 municípios de Pernambuco

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Nesta quinta-feira (21), sete municípios localizados no Agreste e do Sertão do Estado entraram na

O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), por meio da Defesa Civil Nacional, já reconheceu a situação de emergência em 93 municípios de Pernambuco afetados pela estiagem.

Nesta quinta-feira (21), sete localizados no Agreste e do Sertão do Estado entraram na lista: Belo Jardim, Betânia, Carnaubeira da Penha, Petrolina, Santa Maria do Cambucá, Serrita e Tabira.

"Estiagem” se difere de “seca”. Isso porque o primeiro termo se refere à falta de chuva em um curto período de tempo, e a seca é um estado de estiagem prolongada ao longo do mês.

O sertão do Estado está vivendo a chamada 'quadra chuvosa', que acontece entre janeiro e abril, quando precipita 70% do previsto para todo o ano.

EMERGÊNCIA

A portaria com os reconhecimentos foi publicada no Diário Oficial da União (DOU). Com a medida, as prefeituras podem solicitar recursos do Governo Federal para executar ações de assistência humanitária, como compra de cestas básicas, água potável e aluguel de caminhões-pipa.

O reconhecimento permite "ações complementares dos órgãos federais estaduais e municipais para as áreas afetadas". Um exemplo de atuação no âmbito estadual que deve ser deflagrada a partir disso é a Operação Carro Pipa - o Programa Emergencial de Distribuição de Água -, dentre outras.

A solicitação de recursos pelos municípios em situação de emergência é feita por meio do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2iD). Com base nas informações enviadas nos planos de trabalho, a equipe técnica da Defesa Civil Nacional avalia as metas e os valores solicitados. Com a aprovação, é publicada portaria no Diário Oficial da União com o valor a ser liberado.