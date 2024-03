Prefeitura do Recife republica licitação de requalificação da orla da capital com valor de R$ 127 milhões

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A Prefeitura do Recife vai relançar, no Diário Oficial do Município deste sábado (23), o processo licitatório correspondente à requalificação da quarta etapa da orla da capital. O certame diz respeito aos trechos dois e três do calçadão, além das centralidades de Esportes e Praia Sem Barreiras.

Em fevereiro, a concorrência precisou ser cancelada pelo Gabinete de Projetos Especiais (GABPE), responsável pelas obras, para que a metodologia construtiva fosse aperfeiçoada.

“Amanhã (23) será publicado no Diário Oficial do município o edital de licitação para a requalificação da Orla do Recife. O projeto inclui o Parque das Esculturas, que inauguramos ontem; os quiosques, já entregues; os novos banheiros, que uma parte foi entregue e o restante está em fase de conclusão; além dos quiosques de Brasília Teimosa, também em obra. Com esse edital, poderemos realizar um maior volume de obras nessa intervenção de requalificação da Orla. Lembrando que mudamos o tipo de aplicação do piso, passando de um sistema aderido para um sistema de intertravamento, proporcionando maior resistência no longo prazo e menor custo de manutenção. O prazo garantido de conclusão até o final de 2025 é de 18 meses de execução da obra”, explicou o prefeito João Campos.

Um dos ajustes metodológicos diz respeito ao piso do calçadão. O projeto anterior previa a metodologia de aplicação do pavimento de forma aderida, enquanto que o atual optou pela metodologia de intertravamento do piso, que garante maior durabilidade e facilidade na manutenção.

Novo valor investido

Com os ajustes, o Projeto Orla Parque, que estava orçado em R$ 112,6 milhões, passa a ter valor máximo de até R$ 127 milhões. Não haverá qualquer prejuízo ao cronograma de obras e, no fim de 2025, o espaço será entregue aos recifenses totalmente requalificado e integrando Boa Viagem e Pina à Brasília Teimosa, totalizando 11 quilômetros de extensão, transformando-a num grande parque linear.

O Projeto Orla Parque prevê a criação de centralidades, melhorias na segurança e iluminação, dobrou o número de banheiros, além de reforma de toda a estrutura física do calçadão e aumento da área verde.

A gestão municipal já entregou 60 quiosques ao longo da Avenida Boa Viagem, 12 banheiros requalificados e está executando as obras de mais oito. Além disso, atualmente estão sendo feitas as requalificações dos dez quiosques situados na Avenida Brasília Formosa e da sede da Associação Esportiva Cultural Sereias Teimosas. Recentemente, também foi iniciada a construção da primeira centralidade: Porto Terra Nova.