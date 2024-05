Evangelizar Recife 2024 reúne milhares de católicos na Praia do Pina

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Milhares de católicos estiveram reunidos, neste sábado (27), no maior evento católico do Brasil, o VI Evangelizar Recife 2024, que aconteceu na Praia do Pina, na Zona Sul do Recife. A sétima edição do evento marcou o retorno do fundador da Associação Evangelizar É Preciso, Padre Reginaldo Manzotti, depois de cinco anos. Em 2019, ano anterior à pandemia, o encontro reuniu mais de 420 mil pessoas.

O evento, em parceria da Arquidiocese de Olinda e Recife, contou com a participação de Dom Paulo Jackson Nóbrega de Sousa, teve como tema “Reveste-me da Armadura de Deus” e o lema “O Senhor é meu socorro, e nada tenho que temer!” (Hb 13,6).

Desde as 12h, muita gente já estava reunida nas areais da praia para acompanhar o Terço Mariano e o Momento da Arquidiocese. Em seguida, o Padre Damião subiu ao palco. Após o show, a programação seguiu com o Momento das Capelinhas de Jesus das Santas Chagas, às 14h30, e o Terço de Jesus das Santas Chagas, devoção abraçada pela Associação Evangelizar É Preciso. Na sequência, às 15h30, o Padre João Carlos, da Congregação Salesiana, que é também cantor, compositor, escritor e radialista na Rádio Amanhecer, animou o público com cânticos religiosos. A programação musical seguiu com apresentação da banda Ministério Evangelizar, de Curitiba (PR).

PADRE REGINALDO MANZOTTI

Às 17h, os participantes do Evangelizar Recife 2024 acompanharam a Santa Missa, celebrada pelo Padre Reginaldo Manzotti. Em seguida, foi feita a Adoração ao Santíssimo Sacramento e, às 19h45, o Ministério Evangelizar assumiu o palco em preparação para o Show de Evangelização, com o Padre Manzotti, que fechou a programação.

“Aquele que não se renova em suas ideias, não renova seus sentimentos e sua pertença a Deus, se perde. Como Dom Paulo Jackson disse, este evento é uma verdadeira experiência de Deus, de evangelização. Não existe uma igreja que comportaria a quantidade de pessoas que está aqui hoje, pessoas que vieram para sair melhor do que chegaram. São cerca de 450 mil fiéis, segundo o Corpo de Bombeiros. Acredito que esses eventos são muito valiosos e fico feliz por estar aqui. Desejo que o Evangelizar É Preciso Recife não pare na sétima edição e farei de tudo para isso”, disse o Padre Reginaldo.