Apac renova alerta para chuvas na Região Metropolitana do Recife e Zona da Mata

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) renovou o alerta de chuvas neste domingo (28/4), emitido ainda na manhã do sábado (27). O alerta vale para a Região Metropolitana do Recife e a Zona da Mata. O aviso é válido até esta segunda (29).

Alerta da Apac para o Grande Recife e Zona da Mata - DIVULGAÇÃO/APAC

"Linhas de instabilidade vindas do Oceano Atlântico podem provocar chuvas ao longo do dia em todo litoral pernambucano. As chuvas mais intensas podem ocorrer principalmente na noite deste domingo (28/) e madrugada de segunda-feira (29)", destacou a Apac.