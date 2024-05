Rio Capibaribe atinge cota de alerta e municípios do Grande Recife podem sofrer inundações

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Agência Pernambucana de Águas e Climas (Apac) emitiu um aviso hidrológico na madrugada desta segunda-feira (29) informando que o Rio Capibaribe, em São Lourenço da Mata, no Grande Recife, atingiu a cota de alerta.

Com isso, os municípios de São Lourenço, Camaragibe e Recife, todos na Região Metropolitana, devem permanecer em atenção com a possibilidade de inundação.

Por fim, a Apac afirmou que permanece monitorando os rios do Estado junto à Defesa Civil e que pode modificar o aviso, caso necessário.

PREVISÃO DO TEMPO PARA PERNAMBUCO

A previsão do tempo para esta segunda é de tempo nublado a parcialmente nublado com pancadas de chuva de forma isolada no período da manhã com intensidade fraca a moderada na Região Metropolitana.

Na Mata Norte, é previsto tempo parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva de forma isolada manhã e noite com intensidade moderada.

Na Mata Sul, parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva de forma isolada manhã e noite com intensidade fraca a moderada.

No Agreste, o céu deve estar parcialmente nublado com pancadas de chuva de forma isolada ao longo do dia com intensidade fraca.

Já no Sertão de Pernambuco e no Sertão de São Francisco, a previsão é de um dia parcialmente nublado sem chuva em toda a região.