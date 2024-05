Na Câmara do Recife, Prêmio Graça Araújo homenageia profissionais da Rádio e TV Jornal

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Na noite desta quinta-feira (2), a Câmara Municipal do Recife concedeu o Prêmio Mérito de Comunicação Jornalista Graça Araújo a 35 jornalistas e radialistas pernambucanos. Entre os homenageados estão cinco profissionais do Sistema Jornal do Commercio (SJCC).

A honraria, de autoria da vereadora Ana Lúcia, busca prestigiar a memória da jornalista Graça Araújo, falecida em 2018, e homenagear profissionais da comunicação do Estado.

Maria Gracilane Araújo da Silva foi âncora do TV Jornal Meio Dia durante 26 anos e também apresentava o programa Rádio Livre, na Rádio Jornal. Em 2018, Graça sofreu um Acidente Vascular Cerebral Hemorrágico (AVC) enquanto fazia exercícios em uma academia, em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife.

Durante o discurso de abertura, a parlamentar Ana Lúcia se referiu a Graça como uma profissional que tinha "coerência e firmeza para cobrar do poder público". "Um ícone da Rádio e TV pernambucana", frisou a parlamentar.

HOMENAGEADOS DO SJCC

O jornalista Aroldo Costa discursando na tribuna da Câmara do Recife - Beto dlc/ JC Imagem

O jornalista Aroldo Costa, que atua na Rádio e TV Jornal, foi o principal homenageado da noite, representando todos os demais homenageados na mesa. Aroldo recebeu a homenagem da autora honraria, a vereadora Ana Lúcia.

"O prêmio é uma oportunidade para que possamos recordar e trazer de novo a imagem de Graça Araújo para gente que faz jornalismo, para quem acompanhava, para quem era fã e para quem teve a oportunidade de trabalhar ao lado de Graça Araújo. Eu trabalhei com Graça no rádio e na TV e posso dizer para vocês que eram momentos de felicidade, orgulho, emoção e aprendizado. O jornalismo de Graça Araújo tinha um lado. O lado do povo, o lado da defesa da sociedade. Toda vez que Graça Araújo ocupou o microfone no rádio, que a câmera foi ligada, ela tinha certeza que estava cumprindo seu papel de fazer um bom jornalismo", disse Aroldo Costa em discurso.

"Esta é uma noite especial. É uma noite para lembrar a memória de Graça Araújo. Tenho certeza que onde ela estiver ela está feliz e nós aqui que somos jornalistas, que temos essa função e esse desafio, temos um legado a seguir", continuou o comunicador.

A apresentadora Jurema Fox recebeu a horaria do vereador Joselito Ferreira - Beto dlc/ JC Imagem

As profissionais, também do SJCC, Mônica Carvalho, diretora de jornalismo da TV e Rádio Jornal do Commercio, e a apresentadora Jurema Foz foram homenageadas pelos parlamentares Michelle Collins e Joselito Ferreira, respectivamente.

“É uma honra pra mim receber esta homenagem que leva o nome de Graça Araújo, profissional com quem tive o prazer de trabalhar por 15 anos e de quem me tornei admiradora e amiga. Graça fez história no jornalismo pela sua correção e zelo pela informação bem apurada. Mas foi por meio da contundência de suas opiniões, sempre defendendo quem mais precisava, que ela se destacou. Isso é motivo de orgulho para todo o jornalismo, que sofre com a desinformação, mas que resiste por meio de exemplos como os que Graça nos deixou”, afirmou Mônica.

Victor Tavares recebeu o prêmio do vereador Felipe Alecrim - Beto dlc/ JC Imagem

Já o jornalista e apresentador da Rádio e TV Jornal Thiago Raposo recebeu a horaria do vereador Victor André, enquanto que Victor Tavares, coordenador de conteúdo da Rádio Jornal, foi homenageado recebendo a honraria do parlamentar Felipe Alecrim.