Homenagem ao Sistema Jornal do Commercio em sessão solene na Câmara do Recife

Na próxima segunda (6), às 18h, o vereador Almir Fernando prestará uma homenagem ao Sistema Jornal do Commercio (SJCC) no plenário da Casa José Mariano, na Câmara dos Vereadores. A iniciativa visa reconhecer o papel fundamental do SJCC na prestação de serviço, informação e credibilidade através dos principais meio de comunicação do Estado de Pernambuco: Rádio Jornal, TV Jornal, do Jornal do Commercio e o portal NE10.

O vereador Almir Fernando destaca, na sua defesa, a importância do Sistema Jornal do Commercio (SJCC) no cenário da comunicação local e até nacional. Em suas palavras, Almir ressaltou que é uma honra poder homenagear o sistema em uma sessão solene e enfatizou que o trabalho realizado pelos veículos que integram o grupo é crucial para promover uma comunicação de qualidade. "Reconhecer essa contribuição é valorizar o compromisso com a informação de qualidade e o fortalecimento da democracia", citou o vereador Almir Fernando na defesa da homenagem.

O Sistema Jornal do Commercio tem desempenhado um papel significativo na cobertura de assuntos locais, estaduais e nacionais, além de contribuir para o debate público e a transparência das informações. Com uma trajetória marcada pelo profissionalismo e compromisso com a verdade, o SJCC se tornou uma referência para os cidadãos e autoridades locais, sempre com relevância e credibilidade.

Para o superintendente do SJCC, Vladimir Melo, essa iniciativa é um reconhecimento justo e merecido pelo trabalho incansável realizado pelo SJCC em prol do bem-estar da comunidade. "A homenagem ao Sistema Jornal do Commercio reforça a importância do jornalismo sério e comprometido com a verdade para a consolidação da democracia e o fortalecimento da sociedade civil".

Ao reconhecer a contribuição do SJCC, o vereador Almir Fernando evidencia o compromisso da sociedade com a valorização da imprensa e da informação de qualidade. Em um momento em que a disseminação de notícias falsas e a desinformação representam desafios, é fundamental reconhecer e apoiar veículos de comunicação que primam pela ética, responsabilidade e imparcialidade.

Números do SJCC

O Sistema Jornal do Commercio se consolida como uma potência estadual e até nacional. Juntos, todos os veículos somam mais de 12 milhões de seguidores nas redes sociais. Todos os sites - Rádio Jornal, TV Jornal, Jornal do Commercio, NE10 Interior e NE10 se consolidam como o sétimo maior do Brasil, segundo o Comscore de março de 2023.

O Jornal do Commercio é oito vezes maior do que seus dois principais concorrentes, ainda segundo o mesmo medidor. Já a Rádio Jornal é líder disparado nas manhãs contra sua principal concorrente no segmento de notícia de acordo com a pesquisa do Kantar Ibope.



Já a TV Jornal tem papel fundamental na construção dessa cidadania e prestação de serviço, sendo voz e vez de muita gente. Prestes a completar 64 anos de existência, reproduzindo o SBT e com produção forte local com o Primeiro Impacto, Sabor da Gente, TV Jornal Meio Dia, Turma do Barra e o Povo na TV. Em Caruaru, também há uma programação voltado para notícias, esportes e entretenimento da região.