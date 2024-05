Morre, aos 67 anos, a jornalista Rosália Lima

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O jornalismo pernambucano lamentou profundamente a perda de uma de suas grandes figuras: Rosália Lima, renomada jornalista de 67 anos, que faleceu neste sábado (4) na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Imbiribeira, na Zona Sul do Recife.

Sua trajetória marcante se estende desde os veículos de comunicação, como o Jornal do Commercio e o Diario de Pernambuco, até as assessorias de comunicação do Governo do Estado, onde atuou durante a gestão de Jarbas Vasconcelos.

“Rosália, além de amiga querida, era jornalista de primeira linha. Apuradora rigorosa, impunha respeito e admiração às fontes e aos colegas de trabalho. O jornalismo pernambucano perde, sem dúvida, e eu perdi uma grande amiga”, afirmou Laurindo Ferreira, diretor de Redação do Jornal do Commercio.

A jornalista enfrentava uma batalha contra o câncer. Na noite de sexta-feira (3), após passar mal, foi levada à UPA, onde veio a falecer devido a uma infecção generalizada.

Seu velório está programado para começar às 17h deste sábado, no Cemitério de Santo Amaro, com o sepultamento marcado para as 11h deste domingo (5).

O ex-governador e ex-senador Jarbas Vasconcelos expressou seus sinceros sentimentos à família e amigos, destacando a competência e dedicação da jornalista em todas as suas funções. “Foi com profundo pesar que recebi a notícia do falecimento da jornalista Rosália Lima. Rosália desempenhou sempre, com muita competência e dedicação, todas as funções que ocupou, seja nos grandes veículos de comunicação ou na imprensa do Governo do Estado. Aos amigos e familiares, meus sinceros sentimentos”, diz o político.

Além disso, o Sindicato dos Jornalistas de Pernambuco (Sinjope) e a Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj) lamentaram, em nota, o falecimento de Rosália, ressaltando sua contribuição significativa para o jornalismo e para o serviço público.

"Excelente profissional e uma defensora incansável do bom jornalismo, deixou sua marca e também contribuiu significativamente para o serviço público como secretária adjunta de comunicação do Governo do Estado. Rosália foi uma expoente na greve dos jornalistas em 1990, inclusive participando do vídeo em celebração ao movimento da categoria. Sua competência, ética e comprometimento foram exemplos para todos nós. Expressamos nossas sinceras condolências à família, amigos e colegas jornalistas neste momento tão difícil de despedida. Que Rosália seja lembrada não apenas pelo seu talento, coragem, mas também pelo exemplo que deixou para todos nós. Eternas saudades", diz a nota das instituições.