Requalificação da Praça Maciel Pinheiro é entregue pela Prefeitura do Recife

A Prefeitura do Recife entregou, neste sábado (4), as obras de requalificação da Praça Maciel Pinheiro, localizada no Centro da cidade. As intervenções foram realizadas pela Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana (Emlurb), como parte do Programa Tá Aprumado Praças, lançado em agosto do ano anterior. O programa tem como propósito destinar R$ 60 milhões para revitalizar 120 espaços públicos da capital.

Durante a inauguração, o prefeito João Campos destacou as intervenções realizadas na Praça Maciel Pinheiro, que envolveram um investimento aproximado de R$ 500 mil. Além disso, ressaltou-se a instalação de uma equipe permanente da Guarda Civil e da ação social da prefeitura, visando à preservação do local e à assistência aos residentes da região.

A Praça Maciel Pinheiro é parte de um conjunto de quinze jardins históricos com projeto paisagístico de autoria de Burle Marx. O novo projeto paisagístico, desenvolvido em consulta com o Laboratório da Paisagem da Universidade Federal de Pernambuco, inclui a introdução de espécies arbustivas e forrações coloridas.

Imagem da requalificação da praça Maciel Pinheiro, no Recife - Hélia Scheppa/ Prefeitura do Recife

Também foram realizadas a limpeza e a recuperação dos elementos estruturais da praça, como postes, piso em pedra itacolomy, bancos e monumentos históricos.

Aqui era uma área que estava muito vulnerável, crítica, com pessoas em situação de rua e a gente tem vários serviços que vão estar aqui presentes para poder direcionar cada pessoa para o serviço adequado. Nosso objetivo é poder preservar esse local como ele foi concebido e continuar fortalecendo o comércio da região”, afirmou o prefeito João Campos.