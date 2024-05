Governo de Pernambuco recebe donativos para o Rio Grande do Sul

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Governo de Pernambuco, através da Secretaria de Defesa Social (SDS), inicia a partir desta terça-feira (7), a campanha de recebimento de materiais doados pela população pernambucana, que está mobilizada para ajudar as famílias que sofrem com a tragédia no Rio Grande do Sul.

A prioridade de donativos, neste momento, é de água potável (garrafas com até 1,5 litros); kits de higiene pessoal; colchões, lençóis, fronhas, cobertores e toalhas, além de cesta básica, já montada para facilitar a logística.

No Recife, diariamente das 8 às 17h, a população poderá levar donativos para o Quartel do Comando Geral da PMPE, no Derby, como também para o Quartel do Comando Geral do CBMPE, na Avenida João de Barros.

DOMINGO A DOMINGO

Nas cidades da Região Metropolitana do Recife as doações podem ser feitas, de domingo a domingo, das 8 às 17h, em todos os quartéis do Corpo de Bombeiros Militar. Importante reforçar que os quartéis, da PMPE e do CBMPE, nas cidades de Vitória, Gravatá, Bezerros, Caruaru, Belo Jardim, Pesqueira, Arcoverde, Serra Talhada, Salgueiro e em Petrolina, também estarão recebendo, diariamente das 8 às 17h, os itens solicitados pelo Governo do Rio Grande do Sul.

A população pernambucana também pode ajudar realizando doações em dinheiro para a conta SOS Rio Grande do Sul, através da chave PIX (CNPJ: 92.958.800/0001-38), vinculada à conta bancária pelo Banrisul.

A coordenação do recebimento de donativos está sob a responsabilidade da Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil do Estado. Mais informações podem ser obtidas com a central telefônica da Defesa Civil do Estado através dos números: (81) 3181 2490 ou 199.