Em dia de chuva, Recife revela situação crítica de alagamentos

De acordo com a Apac, as chuvas devem persistir nesta quarta-feira (29) na Região Metropolitana e nas Zonas da Mata Norte e Sul

O período de chuvas em Pernambuco já começa a provocar consequências nas ruas do Recife e da Região Metropolitana. Na terça-feira (28), várias vias ficaram completamente alagadas, prejudicando a mobilidade urbana. Na Estrada dos Remédios, no bairro de Afogados, na Zona Oeste da capital pernambucana, a água chegou a atingir a altura da metade das rodas dos carros, obrigando os motoristas a se arriscarem para atravessar os diversos trechos alagados.

O mesmo cenário de alagamento foi registrado na Avenida Mal. Mascarenhas de Morais, no bairro da Imbiribeira, que historicamente sofre com o não funcionamento adequado das galerias pluviais para escoar a água da chuva.

Já no bairro de Cajueiro, na Zona Norte do Recife, as chuvas e os fortes ventos provocaram a queda de uma árvore, atingindo e destruindo o muro de uma residência, mas sem deixar nenhum ferido.

Previsão para esta quarta-feira

De acordo com a Agência Pernambucana de Águas e Clima (APAC), as chuvas devem persistir nesta quarta-feira (29) na Região Metropolitana do Recife. "Na madrugada e no início da manhã desta quarta teremos chuvas na categoria moderada, que são chuvas mais comum nesse período chuvoso: maio junho e julho", informou o comunicado da Apac.

Ainda de acordo com a previsão da Agência, o período chuvas deste ano tende a ser mais forte. "Esse sistema de Distúrbios Ondulatórios de Leste (DOLs) será cada vez mais frequente. A previsão trimestral da Apac é que esse período chuvoso será de pancadas de chuvas a nível normal a acima da média. Isso indica que essas chuvas na categoria moderadas, com pancadas mais fortes, serão cada vez mais frequentes", pontuou a Apac.

A tendência de precipitação nesta quarta-feira será de chuva moderada na Região Metropolitana e nas Matas Norte e Sul. Já no Agreste do Estado a previsão é de chuva na categoria fraca a moderada, enquanto que no Sertão é previsto apenas chuvas fracas.