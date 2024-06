Governo de Pernambuco e PCR transferem ponto facultativo de Corpus Christi; veja mudanças

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Devido ao feriado de Corpus Christi, celebrado em algumas localidades do País, foi publicado no Diário Oficial do Estado da terça-feira (28) a transferência do ponto facultativo do Dia de Corpus Christi para 21 de junho, sexta-feira que antecede o feriadão de São João, em 24 de junho. Com a alteração, nesta quinta-feira (30) haverá expediente normal nos órgãos e entidades da administração estadual. No dia 21 de junho, estarão em funcionamento apenas serviços indispensáveis.

No Recife, em razão do feriado, a Prefeitura do Recife transferiu o ponto facultativo para a sexta-feira (31). Nesta data, alguns serviços municipais oferecidos pelo município terão funcionamento alterado. Na quinta-feira (30), no entanto, as ações funcionarão normalmente.

DIA DE CORPUS CHRISTI

O dia santo católico celebra o sacramento da eucaristia e relembra a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Para quem for ficar na cidade, não faltarão opções de lazer e cultura para aproveitar o feriado. O Jardim Botânico estará aberto para visitação das 9h às 15h. É possível conferir a exposição “Favela em Fluxo” no Paço do Frevo, iniciativa do Museu das Favelas, de São Paulo, em sua primeira exposição itinerante. O Parque das Esculturas, no Centro do Recife, também é uma possibilidade de programação e estará aberto das 10h às 17h. No sábado (1), o Corredor Recife de Esporte e Lazer funcionará normalmente.

O edifício-sede da PCR estará fechado nesta feriado de Corpus Christi. As atividades do prédio e o atendimento ao público serão retomados normalmente na segunda, 3 de junho.

A vacinação de influenza, covid-19 e atualização de calendário vacinal funcionam das 9h às 19h nos shoppings Tacaruna (Santo Amaro), Riomar (Pina), Boa Vista (Boa Vista) e Recife (Boa Viagem). Já no Centro de Saúde Senador Ermírio de Moraes (Casa Forte), o horário de funcionamento é das 8h às 18h. O Centro de Vigilância Ambiental e Controle de Zoonoses do Recife (CVA) estará de plantão das 8h às 17h.

Os serviços de urgência e emergência permanecem 24 horas nas policlínicas Agamenon Magalhães (Afogados) e Amaury Coutinho (Campina do Barreto); nas policlínicas e maternidades Barros Lima (Casa Amarela), Professor Bandeira Filho (Afogados) e Arnaldo Marques (Ibura), e no Hospital Pediátrico Helena Moura (Tamarineira).