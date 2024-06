Fiéis celebram o dia de Corpus Christi vivenciando a espiritualidade eucarística

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Em celebração ao dia de Corpus Christi (corpo de Cristo, no Latim), a Igreja Católica realizou, nesta quinta-feira (30), uma programação especial para relembrar os ensinamentos de Jesus Cristo. Pela manhã, no Santuário de Nossa Senhora da Conceição, localizado no bairro do Morro da Conceição, na Zona Norte do Recife, ocorreu a procissão com o Santíssimo Sacramento dentro do Santuário. À noite, às 18h, um momento de contrição com a reza do Santo Terço, em preparação a Solene Celebração de Corpus Christi, que foi ministrada às 19h30.

"Hoje o dia é foi todo especial, pois voltamos e vivenciamos a espiritualidade eucarística. O próprio Jesus, na eucarística, deixou isso para todos nós na última ceia, quando celebrou com os discípulos dizendo que toda vez que fizéssemos isso, que era pra fazer em sua memória", disse o padre Emerson Borges, reitor do Santuário de Nossa Senhora da Conceição.

Celebração da missa de Corpus Christi no Santuário de Nossa Senhora da Conceição - Reprodução da TV Jornal

Os demais religiosos, bem como os fiéis, também passaram pelo tapete após a celebração da missa e saíram do Santuário para a procissão com o Santíssimo Sacramento pela Rua do Morro da Conceição, que contorna a Igreja.

A data também é um momento para relembrar a importância da fé cristã. "É um dia memorável, de fé e de devoção eucarística, que é a centralidade da nossa fé católica, pois tudo converge para a eucaristia", concluiu o pároco Emerson Borges.

A celebração acontece 60 dias após o domingo de Páscoa, sempre numa quinta-feira, pois rememora a realização da última ceia de Cristo com os apóstolos e, segundo a tradição Católica, foi nesse momento do partilhar o pão e o vinho com os discípulos que foi instituída a Eucaristia.