Prefeitura do Recife promete investimento recorde em áreas de risco. Cidade é a 5ª do País em pessoas vivendo nessa condição

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A previsão da Ação Inverno 2024 é investir R$ 314,5 milhões, um recorde em relação a anos anteriores. As intervenções são para minimizar os impactos das chuvas no município

Nas redes sociais do Prefeito do Recife, João Campos, não faltam posts sobre vistorias e entregas de obras nos morros. A previsão da Ação Inverno 2024 é investir R$ 314,5 milhões, um recorde em relação a anos anteriores. As intervenções são para minimizar os impactos das chuvas no município.

A capital pernambucana é a quinta cidade mais impactada pelos deslizamentos de barreiras e inundações no Brasil, segundo estudo do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden). São 206.761 pessoas vivendo em áreas de risco.

Com uma população de 1,48 milhão de habitantes, distribuídos em 218 km² de área urbana; a composição da área territorial da cidade está distribuída da seguinte forma: 67,43% são áreas de morros; 23,26% áreas de planícies; 9,31% aquáticas; e 5,58% são zonas especiais de preservação ambiental. Diante deste contexto, 35% das famílias do Recife moram em áreas de morro.

AÇÃO INVERNO

Entre as medidas incluídas na Ação Inverno 2024 estão as obras do Plano de Intervenção na Macrodrenagem do Rio Tejipió, trabalhos de micro e macrodrenagem, limpeza de canais, contenção de encostas, prevenção e monitoramento em áreas de risco, mutirões e eliminação de pontos críticos de alagamento.

As obras de prevenção já beneficiaram 100 mil pessoas, com uma média diária de 3 obras entregues nas áreas de morros, entre encostas, muros de arrimo e escadarias. Apenas em encostas de grande porte, foram realizadas 96 obras desde 2021, com impacto direto na proteção de cerca de 48 mil pessoas e investimentos da ordem de R$ 113 milhões. Atualmente, há mais 56 intervenções em execução, que irão garantir a proteção direta de mais outras 28 mil pessoas, com aportes da ordem de R$ 135 milhões.

Desde 2021, o Programa Parceria, por sua vez, já concluiu 2.966 obras, beneficiando 7.267 famílias com impacto direto para a segurança de mais de 29 mil pessoas. Há outras 345 obras em andamento, beneficiando 736 famílias, ou seja, cerca de outras três mil pessoas.

A criação do Centro de Operações do Recife (COP), que integra o trabalho de 13 Secretarias e órgãos municipais no gerenciamento de crises, agilizou e deu maior eficiência às respostas do município, especialmente em situações de emergência como deslizamentos, alagamentos e ocorrências de grande impacto na cidade.

PROGRAMA PROMORAR

Com o objetivo de melhorar a infraestrutura e aumentar a resiliência urbana, a Prefeitura do Recife incrementou os investimentos em Comunidades de Interesse Social por meio do Programa ProMorar. Na macrodrenagem da Bacia do Tejipió serão investidos R$ 40 milhões através do programa em 2024 e R$ 500 milhões ao longo dos seis anos. No início do segundo semestre serão feitos o parque alagável do Campo do Sena, o alargamento e dragagem de 1 km do rio e a construção de dois reservatórios sob pavimento.

Em relação aos recursos federais, o presidente Lula e o prefeito João Campos assinaram, no dia 5 de abril, a ordem de serviço para execução de 18 obras de contenção definitiva de encostas que vão beneficiar cerca de 3 mil pessoas moradoras da capital pernambucana. Ao todo, serão investidos R$ 40 milhões advindos de um convênio firmado entre o Ministério das Cidades e a gestão municipal.

Além disso, a Prefeitura do Recife assegurou este mês, junto ao Governo Federal, mais R$ 126,8 milhões do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) Seleções. Os recursos serão utilizados em sete obras de proteção de encostas e de urbanização de comunidades vulneráveis em diversos bairros da cidade.

A Defesa Civil do Recife monitora cerca de 29 mil pontos de risco, variando de risco baixo a muito alto, onde residem cerca de 120 mil pessoas. Cada ponto representa uma residência. As áreas de morro ficam situadas nas zonas Sul, Oeste e Norte da cidade.