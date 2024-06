Muro de contenção de barreira cai enquanto moradora dormia no Ibura, no Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Por meio de nota, a Defesa Civil do Recife informou que as providências para o conserto do muro de contenção sertão tomadas imediatamente

Moradora do Ibura há 35 anos, Dona Jandira tomou um susto nesta terça-feira (4), com a queda de um moro de contenção próximo a sua casa. Ela conta que ouviu o barulho enquanto dormia e levantou assustada. Um muro de contenção de barreira, bem próximo a sua casa, desabou.

"Por pouco o muro não caiu em cima da minha casa. Eu já fui na Prefeitura (do Recife) reclamar que essas lonas que colocaram aqui há uns seis meses não estão adiantando de nada. O que a gente quer é um muro de arrimo, como eles dizem que está no projeto.

MURO ESTOUROU TUBULAÇÃO

O impacto da queda do muro destruiu a tubulação local da Compesa e a população ficou sem água. O vazamento da tubulação fez a água empossar na comunidade.

Por meio de nota, a Defesa Civil do Recife informou que "isolaram a área e os técnicos não identificaram risco para as casas próximas ao desabamento do muro. Foi solicitada a interrupção no abastecimentode água e os encaminhamentos necessários para o conserto da contenção serão tomados imediatamente".

Os meses de maio, junho e julho concentram o período de maior volume de chuvas do Recife ao longo do ano. A cidade é a 5ª no País com mais pessoas vivendo em área de risco.

*Com informações da TV Jornal