Compesa suspende obra de esgoto por 10 dias no Ipsep para atender solicitação dos comerciantes

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A obra emergencial de esgoto que está sendo executada na Rua Jean Emile Favre, bairro do Ipsep, Recife, será suspensa pela Compesa por 10 dias em atendimento ao pleito dos comerciantes que atuam na área de influência dessa intervenção. A solicitação da interrupção da obra foi devido ao período junino, que é uma época de grande movimento comercial.

Aceita a solicitação dos comerciantes, a Compesa pediu autorização à Emlurb para interromper as atividades e nivelamento do prazo para o retorno. Mediante o acordo, no período 15 a 24 de junho, a BRK, executora da obra, não fará qualquer atividade no local, retornando apenas no dia 25, com o horário habitual de trabalho, de segunda a sábado, nos turnos diurno e noturno, com o objetivo de dar celeridade aos trabalhos e reduzir o impacto das intervenções na área.

A frente de obra da Compesa está concentrada nas imediações do número 1131, no lado direito da rua Jean Emile Favre, sentido Avenida Recife. As atividades ocupam um trecho das três faixas da via numa extensão de 15 metros. Mesmo com a interdição, está sendo possível a movimentação de veículos nos dois sentidos da via.

Na área, estão sendo substituídos 64 metros de tubulações de esgoto, com 350 mm de diâmetro e numa profundidade de 4 metros. A necessidade da obra foi constatada durante a realização de serviços de manutenção de rotina, quando foi verificado que as tubulações estavam avariadas e precisavam ser substituídas com urgência.

Previsão de término

As atividades foram iniciadas em abril e estão sendo feitas por etapas até a conclusão do ciclo dos 64 metros de tubos planejados. Até o momento, já foram assentados 36 metros. A expectativa da Compesa é finalizar a obra no dia 15 de julho. A ação é importante para evitar o comprometimento da operação do sistema de esgotamento sanitário do bairro do Ipsep, que poderia ocasionar situações de extravasamentos de esgoto nas vias.

“O serviço é de natureza complexa, visto que os técnicos têm encontrado diversas particularidades construtivas, que devem ser consideradas para fins de planejamento, como o elevado nível da água, que exige a instalação de sistemas de rebaixamento do lençol freático. O assentamento das tubulações a uma profundidade de 4 metros também tem sido um desafio importante a vencer, assim como a ocorrência de chuvas”, explica o diretor de Mercado e Parcerias da Compesa, Ricardo Torres.

Antes e durante a execução da obra, o diálogo é permanente com os moradores e comerciantes da área por meio das equipes de Responsabilidade Socioambiental, para informações e dúvidas sobre a ação. A Compesa também tem mantido a Emlurb informada sobre o andamento da obra e quando surge qualquer intercorrência relacionada aos serviços. A Companhia adianta, ainda, que este é o único ponto de obra sob a sua responsabilidade na rua Jean Emile Favre.