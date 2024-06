Silvio Costa Filho anuncia aumento da capacidade de passageiros nos voos Recife-Caruaru durante o São João

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, anunciou em parceria com a Azul Linhas Aéreas o aumento da capacidade de passageiros nos voos entre o Recife e Caruaru neste período de São João. A companhia, que faz a rota, passará a operar a partir do próximo dia dez de junho com uma aeronave modelo ATR 72-600, cuja capacidade é para 70 pessoas, representando um aumento de 600% em relação ao normal.

“Caruaru faz um grande São João! Pessoas de todo o mundo vão à Capital do Forró conferir aquela que é uma festas mais populares e tradicionais do Brasil. É fundamental aumentar a capacidade de passageiros que podem chegar à cidade no período junino, além de ser uma medida de estimulo ao turismo, servirá também para fomentar a economia regional, aumentando a geração de empregos no período e aquecendo o comércio”, pontuou Silvio Costa Filho.

Os voos Recife-Caruaru ocorrerão duas vezes por dia, a partir de dez de junho, decolando do Recife às 8h e às 14h55, pousando na cidade do agreste às 8h35 e às 15h30, respectivamente. Já os retornos de Caruaru serão às 9h10 e às 16h05, chegando à capital pernambucana às 9h45 e às 16h40, respectivamente.

De acordo com a Azul, a rápida conexão de 35 minutos entre as duas cidades pernambucanas é só o início de uma viagem que pode levar os passageiros a mais de 35 destinos, partindo do Recife, incluindo grandes centros de negócios como São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, bem como destinos internacionais como Montevidéu, no Uruguai e, Orlando e Fort Lauderdale, nos Estados Unidos.