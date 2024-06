Ceasa-PE dá início ao 'plantão do milho', com vendas 24h a partir da segunda-feira (10)

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A partir da próxima segunda-feira (10), o Centro de Abastecimento e Logística de Pernambuco (Ceasa-PE), no bairro do Curado, Zona Oeste do Recife, dará início ao tradicional "plantão do milho", com funcionamento 24 horas por dia para comercialização do milho verde. A operação especial, devido à alta demanda, seguirá até o dia 23.

Para marcar o início dos festejos juninos, o Ceasa recebeu, nesta sexta-feira (7), bacamarteiros, quadrilhas, barracas de comidas típicas, canjica gigante e muito forró. A expectativa é vender 11 milhões de espigas até o São João, considerando um aumento de 10% em relação ao ano passado.



A mão, com 50 espigas de milho, está sendo vendida entre R$ 30 e R$ 50. A dona de casa Edleuza Julita da Silva aprovou os preços. "Está razoável, mesmo preço do ano passado. E a qualidade boa. Está verdinho, gostoso e dá para fazer a pamonha", disse.

Desde o começo do mês, o Ceasa-PE também passou por melhorias na infraestrutura interna para melhorar o acesso. Foram implantadas duas novas entradas para carros pequenos e utilitários no Portão 05, que conta com um estacionamento próximo.

Também há uma via expressa para a entrada dos caminhões, e duas novas entradas para o romaneio de produtos, com a inauguração da nova balança de pesagem, totalizando três acessos para os carros de transporte de mercadorias.



Aumento na oferta e redução de preços

De acordo com a equipe de mercado do Ceasa-PE, as projeções para a comercialização do milho verde são positivas. Entre janeiro e junho deste ano, houve um aumento de 5,85% na oferta do produto em comparação com o mesmo período de 2023. Esse aumento na disponibilidade de milho verde resultou em uma redução média de 7,14% no preço por 50 espigas, tornando o produto mais acessível para os consumidores.

A maior parte do milho verde comercializado no Ceasa-PE vem de Pernambuco, representando 93% da oferta total. Os principais municípios fornecedores são Passira (23,92%), Ibimirim (15,31%), Amaraji (11,96%), Bezerros (9,57%), Gravatá (9,57%), Vitória de Santo Antão (8,61), Pombos (6,70%), Belo jardim (4,78), Lagoa de Itaenga (4,78%) e outros (4,78). Adicionalmente, uma parte do milho verde é proveniente dos estados vizinhos Rio Grande do Norte e Paraíba.