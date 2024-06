Celebrando as relações diplomáticas, EUA traz ao Recife músico havaiano Daniel Ho e Banda

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Artistas farão uma apresentação gratuita no Paço do Frevo o dia 11 de junho

Em celebração ao bicentenário de relações diplomáticas entre o Brasil e os Estados Unidos, o Consulado-Geral dos EUA no Recife traz ao Nordeste, de 11 a 15 de junho, o músico havaiano Daniel Ho e sua banda. Os eventos vão destacar os fortes laços culturais entre o Brasil e os EUA e a rica diversidade de nossos povos.

No Recife, na terça-feira (11) pela manhã, Daniel Ho e banda farão um show na reunião pré-embarque do programa de intercâmbio educacional Recife no Mundo, da Prefeitura do Recife, que vai reunir mais de 150 estudantes do 9º ano de Ensino Fundamental II, que se preparam para viagem de intercâmbio nos EUA e em outros países no mês de julho de 2024.

No mesmo dia à tarde, Daniel Ho e a artista pernambucana Flaira Ferro se encontram no Paço do Frevo para um workshop, com troca de estilos e expressões de música e dança. Em seguida, haverá show gratuito no Paço às 16h.

“Queremos mostrar aos pernambucanos a diversidade cultural dos Estados Unidos por meio da música e diversidade do Havaí, estado composto por vários povos, como nativos havaianos e asiático-americanos”, afirma a cônsul-geral.

A reunião também tem na programação uma palestra do centro oficial do governo dos EUA sobre oportunidades de estudos no país, EducationUSA, com dicas e orientações sobre intercâmbio.

Do Recife, a banda norte-americana segue para Fortaleza (15), onde fará show gratuito no Festival Fortaleza Bilíngue, na praia de Iracema - evento promovido pela Prefeitura de Fortaleza e programa Fortaleza Bilíngue.

200 anos de Relações Diplomáticas

Em 26 de maio de 1824, os Estados Unidos e o Brasil estabeleceram relações diplomáticas com o reconhecimento da independência do Brasil pelos EUA.

No século XXI, a parceria bilateral entre os países continua a produzir resultados para ambos os povos, como evidenciam o dinamismo das relações econômicas e comerciais, o intercâmbio tecnológico, a importante cooperação em matéria ambiental e de energia, a priorização das questões sociais e a renovação de importantes mecanismos de diálogo bilateral.

No plano global, o Brasil e os EUA reafirmam seu compromisso de trabalhar juntos para construir uma ordem internacional mais próspera e democrática, na qual prevaleçam a paz e o desenvolvimento inclusivo e sustentável.